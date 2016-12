Kaurismäki tävlar i Berlin med ny film

Bidraget heter "På andra sidan hoppet" och är Kaurismäkis första film på fem år. Den senaste var "Mannen från Le Havre".

Festivalen har offentliggjort några av de filmer som kommer att visas i den officiella sektionen (startdatum 9/2). Några av de övriga är "The Dinner" med Richard Gere och Laura Linney, Sally Potters "The Party" med bland andra Patricia Clarkson, Agnieszka Hollands delvis svenskproducerade "Spoor" och "The Queen of Spain" med Penelope Cruz.

Fler titlar kommer att tillkännages senare.