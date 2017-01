Kathy Acker hade aldrig kunnat porträtteras i Amelia

Jag var tio år och inte särskilt normal. Vi hade just flyttat in till stan från Täby, och jag skulle börja i den gigantiska, brungrå Eriksdalsskolan, med brungrå studierektor och brungrå sinnesstämning, efter att ha gått i en liten Montessoriskola med rara, turkosa fröknar som hette Jill och Kattis. Det var 1985, och filmen ”Desperately seeking Susan” med Madonna i huvudrollen hade bökat sig så långt in i min hjärnsubstans att jag transformerat mig till en tioårig version av Madonnas rollfigur.

Dessutom hade min far tagit mig till frisören. I Täby Centrum, vid fontänen, hade han sett en kvinna med mycket kortklippt hår, tyckt att det var stiligt och fått för sig att jag borde ha samma frisyr. Eftersom jag var socialt förtvinad hade jag ingen hörbar, egen åsikt i frågan. Följaktligen kom jag till min första dag på Eriksdalsskolan med snaggat hår, leopardrandig skjorta, skotskrutiga byxor, otaliga, mångfärgade smycken av plast runt hals och armar och munnen rödmålad med tuschpenna. Ingen kunde avgöra vilket kön, eller ens vilken art, jag tillhörde. Eftersom jag var Madonna/Susan svarade jag kryptiskt och avvisande om någon dristade sig till att fråga, vilket så gott som ingen gjorde. Min skoltid blev därefter.

En eftermiddag fann jag utan förvarning, hemma på fuskparkettgolvet, romanen Blod och tarmar i plugget av Kathy Acker. Innerfliken visade en bild på Kathy i punkfrisyr, endast iförd ett par hängselbyxor. Brösten stack ut mellan hängslena, och hon stirrade anklagande på sina betraktare, som om det var vi som vridit ur henne hela berättelsen, den hypnotiska och outhärdliga, om tioåriga Janey Smith.

Kathy Acker Född: 18 april 1948 i New York Död: 30 november 1997 i Tijuana, Mexico ”Desperately seeking Susan”: Rosanna Arquette spelar huvudrollen i filmen från 1985 om den uttråkade hemmafrun Roberta Glass. Efter en olyckshändelse drabbas hon minnesförlust och förväxlas med Susan (Madonna), som lever ett kringflackande liv med småkriminalitet på flykt från maffian.

Jag tog med mig boken till mitt rum, lutade mig mot byrån där marsvinsburen stod, och med kutterspånen regnande över den förkättrade frisyren glupade jag i mig hela boken i en enda spastisk klunk. Janey var inte ännu ett av alla små bytesdjur i barngestalt som jag genom åren sökt upp i berättelser och teveprogram. Hon hade ett groteskt levnadsöde, men hon snyftade inte. Hon väste och skrålade. Precis som jag var hon omöjlig att ömka. Janey lever med sin far i en sexuell relation, ett dominanskrig och ett känslomässigt högsäkerhetsfängelse. Författaren Acker är lika söndersliten som Janey; hon plagierar, docerar, kastar in dramaturgin i mikrovågsugnen och tar ut den när den smält till en osande lervälling – och hon för in Jean Genet som Janeys älskare, plågoande och reskamrat genom Nordafrika, där de båda hamnar i fängelse, Janey för att ha stulit från Genet, Genet för Gud vet vad.

Hon var inte en människa som tänker positivt, börjar rida och ger sig sjutton på att starta eget i smyckesbranschen.

I dag, 30 år senare, har jag fortfarande inte lyckats skaka av mig Kathy Acker. Berättelsen om henne är totalt frikopplad från vår tids dramaturgi. Hon hade aldrig kunnat porträtteras i Amelia: ”Kathy övervann kampen mot ångestsyndromet – nu kämpar hon mot cancer”. Hon var inte en människa som tänker positivt, börjar rida och ger sig sjutton på att starta eget i smyckesbranschen.

Uppvuxen på Upper East Side i New York, med alla materiella förutsättningar för ett normalt liv, måste hon ha haft ett extraordinärt vapenförråd i sin hjärna, och detta vapenförråd måste ha kommit till användning mycket tidigt. Något måste ha skett, som avledde henne från den gängse vägen från flicka till kvinna, som de säger. Kathy Acker laborerade mycket med sitt yttre, och går vi till hennes texter kan vi gissa att hon såg kroppen som en rustning. I 30-årsåldern var hon bodybuilder, när hon drabbades av bröstcancer försökte hon bota den med dieter, och hennes röda läppstift hade, sade hon själv, ”fittfärgen efter ett knull”. Periodvis uppträdde hon i offentliga sexshower. Allt hon skrev och yttrade, hennes tonfall, tydliggjorde en skrämmande intelligens och ett psyke som tycktes vrida sig i plågor, som vore det fastspänt i en lågintensivt elektrisk stol, dygnet runt, året om, utan avbrott.

Varifrån kom all denna smärta? Det finns inget svar, naturligtvis – men ibland kan själva psyket bli en sorts giftstruma, en överarbetande gerillarörelse som samtidigt skyddar och attackerar sig själv. Längst inne i giftstruman finns något mycket litet, förbehållslöst förtvivlat och anklagande: Varför gjorde ni mig så illa? Varför ville ni att det skulle göra ont, varför, varför? Ja, den är liten, blekrosa och föga litterär, den snabbpulserande mittpunkten i ett punkvrålande psyke som Kathy Ackers.

“We don’t ever have to be ashamed of feelings of tears, for feelings are the rain upon the earth’s blinding dust: our own hard egoistic hearts. I feel better after I cry: more aware of who I am, more open. I need friends very much.”

I januari 1997 publicerades Kathy Ackers essä om hennes sjukdom i The Guardian. Hon beskriver hur hon talar med sin läkare om cancern, om möjliga orsaker och prognos. Texten slutar så här: “When I walked out of that surgeon’s office, I thought that I might be about to die, to die without any idea of why. My death, and so my life, would be meaningless.” Det är det sista jag kan hitta som publicerats av Kathy Acker. Hon dog den 30 november samma år.

Kathy Ackers litterära hållning, rapsodisk och vansinnig, kunde få läsaren att tro att hon sket i allt. Hennes livshållning kunde få betraktaren att tro detsamma. Men redan vid mitt första möte med henne begrep jag att det förhöll sig precis tvärtom. Kathy Acker brydde sig i allra högsta grad om sig själv och livet. Men hennes ord, liksom hennes gestalt, var en rustning som hela tiden försökte slå sönder sig själv. Hennes hjärta var en steroidstinn jättetjur med båda föräldrarna nermalda i korvförpackningar i kyldiskar lite här och där i världen. Det förflutna krossat med slägga och framtiden en rationell elchock och åderlåtning. Hon hade säkert gärna varit lugn och mild till sinnes, men när nu livet, på ett eller annat sätt som historien inte förtäljer, drev in en potatispress i njuren på henne – skulle hon då låtsas att allt var hyvens? När hon nu föddes med överdimensionerad hjärnkapacitet – skulle hon försöka baxa in den i en rimlig struktur? Det säger sig självt att något sådant inte hade varit möjligt. Kathy Acker var en hyperkänslig revolutionär, och jag ska minnas henne på min egen dödsbädd.

Martina Montelius är författare, dramatiker och regissör samt konstnärlig ledare för Teater Brunnsgatan 4.

