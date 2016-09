I slutet av maj i år kördes den ena bilen efter den andra fylld med ungdomar in på Malmvik Gård på Ekerö, en herrgård från 1300-talet där Jacob Wallenberg den äldre tillbringade sina somrar som ung. Nu i våras var det den nya generationen Wallenberg som under en dag intog gården. Någon av dem kommer med all sannolikhet en dag i framtiden att bli sfärens högsta chef.