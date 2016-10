”Karolinska behöver en helt ny ledning”

Demoniserandet av Paolo Macchiarini är ett sätt att försöka fria ledningarna från ansvar, skriver Johan Grant. Foto: Lorenzo Galassi/AP, Tomas oneborg

Ledningarna saknar självinsikt och riskerar att lägga energin på kosmetik som kapslar in den osunda ledningskulturen i ett än mer oklanderligt hölje.

Slutsatserna i utredningarna efter Macchiarini-skandalen på Karolinska Institutet, KI, och Karolinska Sjukhuset, KS, är skarpa men för ytliga och inriktar sig på symptom snarare än orsak. Det är inte brist på ordning och reda och byråkrati utan bristande omdöme och ledarskap som är problemet. Ledningarna har helt enkelt missförstått sin roll och fokuserat på anseende istället för verksamhetsledning. Om huvudmännen och de högsta ledningarna inte går på djupet och tar itu med de verkliga problemen riskerar åtgärderna att bli kosmetiska och förvärra problemen.

Hanteringen av Macchiarini-affären är ett tydligt exempel på det som inom organisationspsykologin kallas för grupptänkande. Termen myntades ursprungligen av forskaren Irving Janis som studerade USA:s misslyckade invasion av Grisbukten 1961. Fenomenet har sedan dess studerats flitigt och ligger bakom många organisatoriska haverier där en grupp högt kompetenta individer förvandlas till en samling idioter. Grupptänkande handlar om hur konformitet, prestige, frånvaro av kritisk tänkande och en känsla av moralisk upphöjdhet, skapar en osund ledningskultur som urholkar omdömet hos ledningen genom att skapa en konfliktundvikande tysthetskultur där människor slutar säga som det är och göra som de säger. Det kan låta överdrivet men faktum är att fenomenet är vanligare än vi vill tro: Skandia, Telia, HQ-bank, SCA, Swedbank, Quick-fallet, Kommunal och Riksrevisionen är både aktuella och förskräckande exempel. Ovilja att inse vad det handlar om är det största hindret för att ta itu med problemen.

Efter 20 år som rådgivare åt ledningar i både offentlig och privat verksamhet har jag noterat ett tydligt mönster: Verksamhetsorienterade ledningar är mer hållbart framgångsrika än resultatorienterade. De förra fokuserar på organisationens huvud­uppgift, är långsiktiga och förstår att framgång är en konsekvens av väl utfört arbete. De senare fokuserar på anseende, är kortsiktiga och försöker påverka organisationens anseende direkt, utan att behöva ”ta omvägen” via bra verksamhet. Det gör dem sårbara för grupptänkande.

Verksamhetsorienterade ledningar accepterar att framgång är en konsekvens av väl utfört arbete och fokuserar därför på verksamheten och nyckelmedarbetare. De inser att ”djävulen” ligger i detaljerna och att en liten men väsentlig detalj är skillnaden mellan framgång och fall. En lednings förtrogenhet med verksamheten lägger grunden för en tillitskultur som gör att man kan skilja på viktiga och oviktiga detaljer samt identifiera och eliminera både utifrån och inifrån kommande hot. Självfallet följer ledningen resultaten eftersom dessa är en förutsättning och indikation på hur det går. (Företag utan vinst, polis utan lagförda eller forskningsinstitutioner utan anslag är som bekant dödsdömda.)

Resultatorienterade ledningar å andra sidan förstår och accepterar inte de långsiktiga och ofta komplexa sambanden mellan bra verksamhet och framgång och frestas att slösa resurser på dyra, storvulna men i grunden meningslösa ”strategiska” projekt för att dölja brister och försöka framställa organisationen som bättre än den är. Ute i verksamheten höjer medarbetare på ögonbrynen, fnyser och underminerar alla ledningens initiativ – även de konstruktiva. Effekten blir en negativ spiral av förakt och än fler tomma initiativ i syfte att bevisa ledningens slagkraft.

Hur kommer det sig att både KI och KS ledningar, som onekligen har god verksamhetskunskap, inte haft den förtrogenhet som behövs för att upptäcka och agera på allvarliga hot? Mitt svar är alltså att det rör sig mer om felaktiga ledarskapsideal än om brist på ordning och reda eller moral. Istället för att fokusera på bra forskning så har både KI och KS ledningar blivit så upptagna med att förbättra sina anseenden att de, utan att märka det, själva tappat omdömet och levt i en omedveten fantasi där vanliga regler, sunt förnuft och moral satts ur spel. Om ledningarna varit närmare verksamheten hade de vaknat ur sin dröm, informationen som hela tiden fanns om Macchiarini hade värderats rätt och historien hade sannolikt fått ett annat, mycket bättre slut. Antingen hade man tagit den uppenbart ambitiösa och kreativa kirurgen i hampan och hjälpt honom tillrätta. Hade det inte lyckats hade man gjort sig av med honom.

Macchiarini var onekligen omogen både som person och forskare men litet talar för att han var helt oduglig. Demoniserandet av honom är därför bara ett sätt att försöka fria ledningarna från ansvar. De flesta organisationer förmår hantera manipulativa, egocentriska eller psykopatologiska medarbetare som ofta är deras största genier. Men på KI och KS har udden riktats mot de viktigaste med­arbetarna man har, nämligen dem som vågade säga sanningen och påpeka att kejsaren var naken.

Läkare behandlar inte symptom utan att noga utreda orsakerna. Men i vågorna efter skandalerna på KI och KS är detta precis vad som håller på att ske. Det är bra att utredarna är skarpa i kritiken, men det är ett problem att slutsatserna pekar i fel riktning. Lösningen på KI och KS problem är inte i första hand ordning och reda. Byråkrati och ledarskap är inte samma sak och ”god förvaltningskultur” kan aldrig ersätta omdöme och en kärleksfull attityd till verksamheten.

När jag ser inriktningen på de förändringsarbeten som ledningarna nu stakar ut så blir jag bekymrad. Frågan om ledarskap och kultur finns med som en bland flera punkter på en lista. Ledningarna saknar självinsikt och riskerar att lägga energin på kosmetik som kapslar in den osunda ledningskulturen i ett än mer oklanderligt hölje. KI och KS förtjänar och behöver nya ledningar som vågar ta itu med ­fåfängan, rädslan och tystnadskulturen och återupprätta fokus på det ofta oglamorösa forskningsslitet. Om detta sker kan båda gå stärkta ur krisen. Erinra er Churchills ord: ”Never let a good crisis go to waste”.

Johan Grant

leg psykolog, fil dr, lektor vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet och vd för Organisationspsykologerna

