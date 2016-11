Hiroshima 1945 Foto: PRESSENS BILD

Näst efter frågan ”vem vinner?” är en vanlig fråga jag får om det amerikanska presidentvalet denna:

”Om Trump vinner - är det någon som har koll på honom innan han startar ett kärnvapenkrig för att han blivit irriterad på något?”

President Obama tog upp ämnet i helgen när det spreds mediauppgifter om att presidentkandidatens medarbetare vägrade låta honom använda sitt twitterkonto på samma oseriösa sätt som tidigare.

Obama:

“Now, if somebody can’t handle a Twitter account, they can’t handle the nuclear codes. If somebody starts tweeting at 3 in the morning because ‘SNL’ made fun of you, then you can’t handle the nuclear codes.”

SNL är alltså skämtprogrammet Saturday Night Live som roat tittarna med sin version av de båda presidentkandidaterna - men särskilt skämtat med det mest tacksamma objektet…

Megan McArdle på Bloomberg tar i en längre artikel upp samma fråga. Hon sammanfattar skälen mot att rösta på Trump i ett ord: kärnvapenkatastrof.

I recently asked a foreign policy expert what sort of mechanisms there are to stop a future president from launching nuclear weapons unwisely. He gave me a weak smile and said: “I’m sorry to tell you this, but the system is optimized to allow the president to launch without much interference.”

Exakt hur det går till innan USAs president har utlöst ett kärnvapenkrig finns redovisat i en närmast vetenskaplig artikel.

Det handlar bara om några minuter:

About five minutes may elapse from the president’s decision until intercontinental ballistic missiles blast out of their silos, and about fifteen minutes until submarine missiles shoot out of their tubes. Once fired, the missiles and their warheads cannot be called back.

Valresultat onsdag morgon.