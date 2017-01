Karlshamn stressar regeringen om Nord Stream 2

Arkivbild från 2010 visar arbetet med att lägga den första gasledningen från Ryssland till Tyskland. Bilden är tagen på fartyget Castoro Sei. Foto: Sören Andersson/TT

Vid mötet på måndagen deltog tjänstemän från kommunen och representanter för olika departement. Även företrädare för Försvarsmakten fanns på plats. För regeringen skulle det vara både ett nederlag i sak, och en prestigeförlust om Karlshamn valde att skriva på avtalet om lagring av ledningar för Nord Stream 2, trots försvarspolitiska invändningar.

Enligt vad SvD erfar handlade mötet nu om att byta information mellan respektive sidor. En punkt var att gå igenom det planerade affärsupplägget mellan kommunen och Nord Stream 2 mer i detalj. En annan att gå närmare in på hur en affär skulle påverka Försvarsmaktens verksamhet.

Vid ett tidigare möte på UD på luciadagen i december spelade regeringen till slut ut det försvarspolitiska kortet för att stoppa uthyrningen av hamnarna i Slite och Karlshamn till den ryska gasjätten Gazproms nya projekt i Östersjön.

Annons X

Enligt försvarsminister Peter Hultqvists redogörelse inför kommunpolitikerna från Gotland och Karlshamn skulle uthyrningen av hamnarna påverka Försvarsmaktens verksamhet negativt och även möjligheterna att genomföra försvarsbeslutet från 2015.

Enligt kommunens sätt att se det skulle Nord Stream 2 inte innebära någon ökad rysk närvaro.

Konkret vilka effekter det rör sig om vill Hultqvist inte svara på med hänvisning till sekretess. Karlshamns kommun har uppfattat det som om Försvarsmakten argumenterat mot en ökad rysk fartygstrafik i Östersjön. Men ställt sig frågande till om det då enbart gäller i gasprojektet i Blekinge eller generellt över hela Sverige.

– Är det ökad trafik som är problemet så har vi ett jättebekymmer i Karlshamn, men då har ju alla andra hamnar också ett jättebekymmer, säger kommunalrådet Per-Ola Mattsson i Karlshamn till SvD.

Karlshamn tar emot 700 fartyg om året. På 70 procent finns en eller flera ryska besättningsmedlemmar. Enligt kommunens sätt att se det skulle Nord Stream 2 inte innebära någon ökad rysk närvaro. I hamnen finns också redan depåer för import av stora volymer gas och råolja från Ryssland. De senaste fem åren har fartygstrafiken ökat med drygt tio procent årligen.

Vid tidpunkten för luciamötet på UD hade regeringen under hela hösten pressats hårt från olika håll utan att vidta några åtgärder i hamnfrågan. Då agerade man i sista stund, när det kunde varit för sent: Karlshamns hamnbolag var redan på väg att skriva under avtalet om att lagra rör med den malaysiskägda holländska entreprenören Wasco, som i sin tur har uppdraget att lägga ut gasledningarna av Nord Stream 2, helägt av ryska Gazprom.

Efter UD-mötet meddelade Gotland att man hoppade av uthyrningen av hamnen i Slite. I Karlshamns kommun lades undertecknandet om rörlagringen tills vidare i vänteläge.

Enligt tidplanen för Nord Stream 2 kommer den första transporten av rör till hamnen mot slutet av året. Affären väntas ge kommunen i Karlshamn 100 miljoner i intäkter och 50–60 arbetstillfällen under projekttiden.