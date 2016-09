Rikard Karlberg trivs i Italien. Regn och åska och fem timmars försening hindrade inte den titelhållande svensken från att ta ledningen i Europatourtävlingen i golf i Milano. Karlberg gick runt på 64 slag, sju under par, och gick med det upp i ensam ledning under den ofullständiga öppningsrundan. Uppemot hälften av spelarna hann inte spela klart under torsdagen.