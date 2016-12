Centralbanker kan inte rädda världen med penningpolitik Foto: Susan Walsh

Wall Street Journal recenserar idag två intressanta böcker skrivna av svenskar.

Det är Johan Norbergs ”Progress” och ”The Innovation Illusion” av Fredrik Erixon och Björn Weigel.

Recensenten Matthen Rees sammanfattar:

Annons X

By cataloging the ups and downs of companies, countries and capitalism itself, both “Progress” and “The Innovation Illusion” give fresh emphasis to a fundamental truth: that improving the state of human societies—i.e., a rise in well-being and living standards—isn’t easy to do. It requires a mix of enlightened public policy and enterprising human capital, as well as social and political stability and an ability to adapt to new ideas. Throughout history, societies have struggled to get this recipe right, and even today all sorts of obstacles—from opioids to Aleppo—are potent reminders that progress is not preordained.

PJ Anders Linder tar på Axessbloggen upp ett snarlikt spår men han utgår från Karl Marx och en dansk ekonom:

Chefsekonomen i danska Saxo Bank, Steen Jakobsen, gör ett överraskande och intressant uttalande i en färsk intervju med finans.dk. Ska man går till någon tänkare som kan hjälpa en att förstå stämningsläget i världsekonomin är det till Karl Marx man ska vända sig, menar han. Globaliserade storföretag har under lång tid satsat på kvantitet i stället för kvalitet och försummat sin produkt- och produktivitetsutveckling. Vinsterna är höga men investeringarna otillräckliga och löneutvecklingen svag. Löntagarna får inte köpkraft nog gör att hålla konsumtionen i gång. Centralbankerna försöker nu kompensera saken med ultralätt penningpolitik, men det hjälper inte. Pengarna fastnar hos storföretag, som köper tillbaka sina aktier, och där skapas det varken utveckling eller arbetstillfällen.

Linder pekar sedan på ”The Innovation Illusion” och avslutar så här:

Man kan invända på flera sätt mot vad Jakobsen säger. Den svaga köpkraftsutvecklingen är ett mycket större problem för den gamla rika världen, OECD-världen, än för en lång rad utvecklingsländer. Det har inte heller gått lika trögt i alla OECD-länder: Sverige har till exempel klarat sig bättre än Danmark på sistone. Marx hade fel om så mycket att det inte är någon större tröst för marxisterna att hans laddade namn förs fram av en bankekonom.

Men oaktat detta har Jakobsen en angelägen poäng i att dagens huvudidé om att det är penningpolitisk medicin i allt större doser som ska få patienten på bättre humör, inte kommer att fungera. Det måste tas en annan sorts grepp som har med avbyråkratisering, nyföretagande, utbildning och grundforskning att göra. Etablerade storföretag behöver möta hungriga utmanare snarare än förses med billiga krediter. Business as usual är inte good enough.

Det är intressant att några svenska liberaler på detta sätt väcker stor uppmärksamhet för sina analyser. Men man måste medge att detta utmanande tänkande ännu inte satt några påtagliga spår i den partipolitiska debatten.

På hemmaplan i Sverige kunde man exempelvis i söndagens Aftonbladet läsa en kritik deprimerande krönika signerad Katrine Marçal. Nu är hon bosatt i London och tar nog alltför mycket intryck av det heldystra läget för labourpartiet. Men trots det är det rättvist att Widar Andersson avfärdar henne i Folkbladet:

Vad ska den frihandlande marknadsekonomin och välfärdsstaten Sverige med en socialdemokrati till om den inte står upp för välståndets och välfärdens grunder?

Katrine Marçal borde läsa de böcker WSJ recenserar i stället för att stirra på den trötta brittiska vänstern.