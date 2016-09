Karin Adelsköld vårdas på sjukhus

"Hjärnan har sagt stopp. Helt slutat fungera. Det är dags att vila", skriver hon och tillägger att hon själv är chockad över att hon blivit utbränd:

"Av alla människor jag känner trodde jag att jag var den som var bäst på att hitta balans och ta hand om mig. Därför är det sån chock för mig att jag har gått in i väggen. Blivit utbränd. Den deprimerade komikern. Inspirationsföreläsaren som tappade livsgnistan. Tillbaka på ruta 1 just nu. Visst kommer det bli bra? Ja det är klart att det kommer bli bra. Det blir i alla fall bra material till stand up framöver. Ska bara bli frisk först".

Karin Adelsköld har tidigare bland annat varit programledare för SVT:s "Plus" och SR:s "På nätet".