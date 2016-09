Karen Gillan klar för "Jumanji"

Den första "Jumanji"-filmen hade premiär för över 20 år sedan och bygger på boken med samma namn från 1981. Den handlar om en ung pojke som sugs in i ett brädspel och återvänder 26 år senare som en vuxen man när två barn börjar spela spelet. Men det är inte enbart han som släpps lös utan spelets fasor lämnar också brädet.

Karen Gillan är främst känd för rollen som följeslagaren Amelia Pond till Doktorn i den populära sci fi-serien "Doctor Who". Förutom huvudrollen i kommande "Jumanji" ska hon också reprisera sin roll som Nebula i "Guardians of the galaxy vol. 2".

"Jumanji" har premiär nästa sommar.