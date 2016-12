Kaos runt Trump Tower – butikskunder stoppas

Turister, journalister och en demonstrant kantar Femte avenyn mittemot Trump Tower. Foto: Erik Bergin

NEW YORK En lättsam promenad längs Femte avenyns exklusiva butiker strax söder om Central Park är en populär och gratis turistattraktion i New York.

Men efter presidentvalet är det plötsligt en komplicerad affär att traska obehindrat längs en av New York Citys mest kända gator.

Anledningen: de extra säkerhetsarrangemangen runt Trump Tower med den blivande presidentens bostad och kontor längs Femte avenyn mellan 56:e och 57:e gatan mitt på Manhattan.

55:e till 57:e gatorna är ”off limits”, suckar en av New York tusentals taxichaffisar.

Polisavspärrningarna drabbar restauranger, barer och butiker inom en flera kvarter stor omkrets runt skyskrapan och skapar oreda i trafiken.

Taxichauffören Tarek Shaaban gillar inte kaoset på Midtown Manhattan som Trumps valseger skapat. Foto: Erik Bergin

Inför valdagen den 8 november hade New York-polisen parkerat sopbilar runt Trump Tower, Donald Trumps bostads- och kontorsskrapa från 1983, i ett drastiskt försök att höja säkerheten kring byggnaden. Sedan dess har arrangemangen förfinats en aning. Betongblock står numera utplacerade utmed trottoarerna runt Trumps högkvarter. Kravallstaket skapar olika filer för gångtrafikanter beroende på om de vill gå in i Trump Tower eller bara passera förbi på trottoaren.

Lobbyn i den världskända skyskrapan är fortfarande offentlig plats, men numera söker polis igenom väskor innan besökare tillåts gå in. Runt gathörnen vimlar Secret Service-agenter och New York-poliser står och fryser vid avspärrningarna.

Och alltihop skapar stillastående folkmassor på trottoarerna. Det är dåligt för affärerna.

Här ligger Trump Tower

Peter Pernicone som driver baren Judge Roy Bean Public House längs 56:e gatan i närheten av Trump Tower märker av en 30-procentig minskning i omsättningen sedan november. Han skyller alltihop på polisen.

Ingen anställd som SvD pratar med i butikerna har tillåtelse att kommentera omsättningen eller huruvida antalet kunder förändrats sedan valet i början av november.

– Först är gatan öppen, sedan stänger de den. Det finns ingen rytm eller orsak. Vi vet inte vad vi ska förvänta oss, säger Pernicone till CNBC.

Närmast Trump Tower, granne med skrapan samt tvärs över Femte avenyn, finns en rad stora butikskedjor och exklusiva juvelerare. Snett emot ligger en Abercrombie & Fitch-klädbutik och bredvid den bland annat en Prada. Strax norr om Trump Tower längs 57:e gatan ligger en av juvelerarkedjan Tiffanys butiker.

Framkomligheten längs Femte avenyn och 55:e till 57:e gatan på Manhattan, där Trump Tower ligger, är kraftigt försämrad efter valet. Foto: Erik Bergin

Ingen anställd som SvD pratar med i butikerna har tillåtelse att kommentera omsättningen eller huruvida antalet kunder förändrats sedan valet i början av november. Mejl och telefonsamtal till Abercrombie & Fitch samt till Tiffanys talesperson Nathan Strauss möts med tystnad.

Inne i en av butikerna mitt emot Trump Tower vandrar ett par tiotal kunder omkring vid lunchtid en onsdag. Utanför på trottoaren är det däremot fullt med folk. Turister och en och annan Trump-demonstrant har uppmärksamheten riktad med entrén till Trump Tower på andra sidan gatan. Ingen förefaller vara där för att spendera pengar på kläder eller smycken.

Polisen har satt upp säkerhetsspärrar på trottoaren länge Femte avenyn där besökare till Trump Tower visiteras. Foto: Erik Bergin

Gatorna ser ut som en krigszon och är totalt oinbjudande.

De stora kedjorna klarar sig å andra sidan jämförelsevis väl – det tycks i stället vara små näringsidkarna som lider. Samtidigt står de nu inför möjligheten att den höjda säkerheten på behålls ungefär som den är nu under åtminstone fyra år. Donald Trumps fru Melania har deklarerat att hon inte omedelbart ska flytta med maken till Vita huset i Washington.

Jimmy Tarzy driver juvelerarbutiken Allen M Jewelers längs Madison Avenue. Omsättningen är ned 70 procent sedan polisen slog en järnring runt Trump Tower, hävdar han.

– Ingen har kommit in i dag. Ingen under hela dagen. Det har varit så här sedan de stängde av gatorna, säger Tarzy till New York Post.

Affärsidkare försöker trycka på New York-polisen via lokalpolitiker och på andra sätt för att få upplättnader i avspärrningarna. Hittills har det inte haft någon effekt.

Enligt lokalpolitikern Dan Garodnick vars distrikt inkluderar Midtown Manhattan har omsättningen hos affärsidkare längs 56:e gatan mellan Femte och Sjätte avenyerna fallit med i snitt 30 procent sedan Donald Trump valdes till president, uppger han till The NY Daily News.

– Gatorna ser ut som en krigszon och är totalt oinbjudande, säger Garodnick.