Kaos efter Trumps flyktingregler

Fredagen den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under en presidentorder om regler för flyktingar och resenärer.

Ordern innebär att allt flyktingmottagande i USA stoppas tillfälligt i 120 dagar, till dess att nya regler för flyktingmottagande är på plats. Efter de 120 dagarna kommer flyktingar som flyr undan religiöst förtryck att prioriteras (I en intervju har Trump sagt att det framför allt är kristna flyktingar som avses). Inga syriska flyktingar kommer att släppas in i USA på obestämd tid, eller till dess att presidenten själv beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet.

Dessutom kommer inga visum att utfärdas, under 90 dagar, till människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen.

Syftet är, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA.