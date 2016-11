Kanye West till sjukhus

West har skrivits in på sjukhuset för observation. Han uppges lida av sömnbrist och utmattning.

Variety skriver att polisen i Los Angeles tog emot ett samtal strax före halv två på eftermiddagen, lokal tid, som senare klassades som ett fall av "medicinskt nödläge" och West fördes till sjukhus för att undersökas.

West representanter har inte gjort några uttalanden.

Annons X

Uppgifterna kommer sedan West uppvisat ett alltmer märkligt beteende under sin turné. I söndags ställdes en konsert i Los Angeles in timmar innan den skulle börja, och dagen innan avbröt han en spelning i Sacramento efter bara 30 minuter. I går bekräftade en talesperson för West att resten av turnén ställts in.

Turnén inleddes i slutet av augusti. Sammanlagt är det ett 20-tal konserter – den sista skulle äga rum i Brooklyn på nyårsafton – som har ställts in.