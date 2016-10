Kanye West återupptog turnén

När Kanye West uppträdde i hemstaden Chicago hälsade han publiken att det var "skönt att vara hemma", men nämnde inte händelserna i Paris, skriver tidningen.

Tidigare ställde Kanye West in ett par konserter på sin "Life of Pablo"-turné efter rånet mot hustrun, som hotades med pistol på sitt hotellrum och bestals på smycken värda cirka 85 miljoner kronor. När nyheten nådde Kanye West avbröt han sin konsert i New York och lämnade scenen abrupt.

Samtidigt fortsätter Kim Kardashian att hålla en låg profil. Hon är tyst i sociala medier, och i helgen meddelades att tv-serien "Familjen Kardashian" tar paus på obestämd tid.