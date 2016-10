Kim Kardashian pistolhotad på hotell

Kardashian är skakad men inte fysiskt skadad, uppger hennes talesperson. Det gavs ingen närmare information om omständigheterna, och om händelsen rörde sig om ett försök till rån eller om motivet var något helt annat. Kim Kardashian har den senaste veckan varit i Paris för att besöka modeveckan tillsammans med systrarna Kourtney och Kendall och mamma Kris Jenner.

Händelsen fick hennes make, rapparen Kanye West, att avbryta sin konsert på festivalen Meadows i New York. West, som hade kommit upp på scenen en halvtimme sent lämnade den 20 minuter tidigare än planerat, rapporterar People.

Han avbröt mitt i låten "Heartless" med att säga "Förlåt, förlåt. Nödläge i familjen, jag måste stoppa föreställningen." På Instagram postades en film där West ursäktar sig och hastigt kliver av scenen.

Realitystjärnan Kim Kardashian är främst känd för sin medverkan i serien "Keeping up with the Kardashian", som hade premiär 2007. Sedan 2014 är hon gift med rapparen Kanye West, som hon har varit tillsammans med sedan 2012. Paret har två gemensamma barn.