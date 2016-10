Känslosam hyllning till Wadling i premiäravsnittet

Magnus Carlson, Jill Johnson, Lisa Ekdahl, Danny Saucedo, Little Jinder och Tommy Nilsson deltar i årets upplaga av TV-programmet "Så mycket bättre". Foto: Karl Melander/TT

Freddie Wadling gick bort innan inspelningen av årets säsong av ”Så mycket bättre” i TV4. Artisten fanns ändå med i tanken i gårdagens premiär av programmet, där det var Tommy Nilssons dag. Delar av Wadlings version av Nilssons ”En dag” spelades upp.

– Det är overkligt för att det blir som ett brev från en annan värld. Så det var lite emotionellt, berättar Tommy Nilsson i programmet.

Jill Johnson får högst betyg när Aftonbladet låter läsarna rösta på det bästa framträdandet, medan recensenterna lyfter fram Little Jinder.

Annons X

Tolkningen av Tommy Nilssons många gånger hånade låt ”Vill du ha sex med mig” fick beröm av recensenterna. Aftonbladets Markus Larsson tycker att Little Jinder förtjänar en tapperhetsmedalj. Till skillnad från originalet, där ordet ”vildros” ingår, gick det enligt Larsson att lyssna på Little Jinders version utan att ”köra huvudet genom skämskudden”. Han skriver också att Little Jinder är ett bevis på vikten av musikens idéer och image.

Expressens Maria Brander instämmer och pekar på att Little Jinder gjorde om låten till det kaxigare ”Du vill ha sex med mig”. Hon bar också en klänning med ordet ”slampa” i olika varianter och på olika språk.

”Det är det modigaste, smartaste och finaste jag sett i ’Så mycket bättre’”, skriver Brander.

Freddie Wadlings tolkning av ”En dag”

Wadling hann inte vara med – hyllas