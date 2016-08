Kannibalfilm och svenskt sameblod i Venedig

Höstterminen är en hektisk säsong för filmfestivalfamiljen. Medan de mera aggressiva kusinerna Telluride och Toronto på andra sidan Atlanten just nu slåss om premiärerna slår onkel Venedig vänligt upp sina dörrar och bjuder till bords. Gästerna kommer gärna, av de vitt skilda slag som är i linje med festivalchef Alberto Barberas från hjärtat-strategi, att få både kinkiga kritiker och en bred publik (med viss kvalitetskänsla) att stimuleras i biostolarna.

Venedig visar de intrikata artistiska temperamenten, som fjolårsfavoriterna ”Heart of a dog” av multimediaikonen Laurie Anderson och den kompromisslösa ”Stulna blickar” av venezuelanske debutanten Lorenzo Vigas, som tog hem festivalens förstapris. Sida vid sida sitter några av Hollywoods finaste. Till exempel har de senaste tre årens vinnare av Oscar för bästa film, ”Gravity”, ”Birdman” och ”Spotlight”, alla haft festlig världspremiär just här.

Att öppna årets upplaga i drömmarnas Los Angeles är väl därför en passande utmaning. ”La la land” etiketterar sig som musikal av klassisk art, med sång, dans och visst också lite romantik. Regisserat och skrivit har Damien Chazelle som slog genom med ”Whiplash” häromåret, på duken kommer Ryan Gosling, Emma Stone och J K Simmons att blomma ut i grann Technicolor. Huruvida någon av dem kommer att få åka till det riktiga La la lands priskalas i början av nästa år står skrivet i stjärnorna.

Annons X

Långt innan dess kommer det att hållas utdelning i Venedig, av lejon i silver och guld och olika pokaler. 20 filmer finns med i det officiella tävlingsfältet, knappt hälften med europeiska avsändare, en dryg fjärdedel med amerikansk och resten fördelade på övriga världen, ibland i intressant korsbefruktade samproduktioner.

Reguljära festivalrävar representeras bland annat av Wim Wenders, som i ”Les beaux jours d'Aranjuez” återförenas med författaren Peter Handke från ”Himmel över Berlin” 1987. Den produktive François Ozon har i ”Frantz” spelat in en nyversion av Ernst Lubitschs första världskrigsdrama ”Den brustna melodin”. Här är den numera riktigt frekvente Terrence Malick, vars ”Voyage of time” är resultatet av material som sammanställts under 40 år! På världsauteurlistan syns även Serbiens Emir Kusturica, Rysslands Andrei Konchalovsky, Irans filmdynamo Amir Naderi och Filippinernas supercineast Lav Diaz.

Exakt hur ”en romantisk kannibalfilm” ser ut får man veta i ”The bad batch” med Jason Momoa, Jim Carrey och Keanu Reeves och i regi av i Ana Lily Amirpour som här följer upp sin hyllade debut ”A girl walks home alone at night”. Flitige Denis Villeneuve bjuder på science fiction-äventyret ”Arrival”, där några akademiker ihop med garvad militär gör sitt bästa för att ta emot långväga, inte nödvändigtvis fredliga gäster i rymdskepp. Och så får Tom Fords efterlängtade uppföljare till 2009 års succé ”A single man” premiär. Thrillern ”Nocturnal animals” bygger på Austin Wrights roman ”Tony och Susan”. Hos både Ford och Villeneuve har Amy Adams huvudrollen.

En namnkunnig biografifilm finns på menyn, signerad chilenske Pablo Larrain, nyligen aktuell inom genren med ”Neruda”, rubricerad som en ”anti-biografi”. Mallen för ”Jackie” kan kanske vara något (o)liknande. Natalie Portman känns i alla fall som ett vettigt val för rollen som Jacqueline Onassis.

På plats, som brukligt nu för tiden, är även Alicia Vikander, nu ihop med Michael Fassbender i ”Fyren mellan haven”, Derek Gianfrances filmatisering av M L Stedmans bästsäljande roman med samma namn. Vikander står även (som brukligt?) för ensam Sverige-representation i årets huvudtävlan.

Två lovande svenska världspremiärer återfinns utom tävlan i officiella serien samt i sektionen Giornate degli autore/Venice Days. I Kasper Collins dokumentär ”I called him Morgan” berättas om Blue Note-trumpetaren Lee Morgans minst sagt dramatiska liv. ”Sameblod” är långfilmsdebuterande Amanda Kernells uppväxtskildring och bitvis svidande dokument om samernas situation i 30-talets Sverige. En film det kommer att talas om, av flera goda skäl.

Att det kan bli stimulans kring stolarna är nog utom tvekan. Bland övriga tillresta märks namn som Mel Gibson, Ulrich Seidl, Monica Bellucci, Jean-Paul Belmondo och Jude Law. Sistnämnde spelar påve i Paolo Sorrentinos första tv-serie, ”The young pope”, en möjlig höjdpunkt ur vilken de första två episoderna kommer att avtäckas.

Festivalen, den 73:e sedan starten 1932, pågår 31 augusti–10 september.

Huvudtävlan 2016 ”The bad batch” – Ana Lily Amirpour ”Une vie” – Stephane Brize ”La la land” – Damien Chazelle ”The light between oceans” – Derek Cianfrance, ”El ciudadono ilustre” – Mariano Cohn & Gaston Duprat ”Spira mirabilis” – Massimo D'Anolfi & Martina Parenti ”The women who left” – Lav Diaz ”La region salvaje” – Amat Escalante ”Nocturnal animals” – Tom Ford ”Piuma” – Roan Johnson ”Paradise” – Andrei Konchalovsky ”Brimstone” – Martin Koolhoven ”On the Milky road” – Emir Kusturica ”Jackie” – Pablo Larrain ”Voyage of time” – Terrence Malick ”El Cristo ciego” – Christopher Murray ”Frantz” – Francois Ozon ”Questi giorni” – Giuseppe Piccioni ”Arrival” – Denis Villeneuve ”Les beaux jours d'Aranjuez” – Wim Wenders