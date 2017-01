Kändisarnas protester mot Trump: ”Infantil och sjuk”

Den kritiske filmskaparen Michael Moore, känd för filmer ”Bowling for Columbine” och ”Fahrenheit 9/11”, bad om ursäkt till ”våra muslimska grannar i världen”, och upprepade att de flesta amerikaner inte stödde Donald Trump i valet.

To our Muslim neighbors in the world: I & tens of millions of others are so very sorry. The majority of Americans did not vote 4 this man.