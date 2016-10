Kändisarna som tjänar multum – efter döden

7. Theodor ”Dr. Seuss” Geisel

Foto: Ron Frehm/AP

Barnboksförfattaren Theodor ”Dr. Seuss” Geisel tjänade 2016 in hela 20 miljoner dollar, motsvarande 177 292 000 kronor. Detta trots att han varit död sedan 1991. Dr Seuss säljer årligen miljontals böcker – och 2015 släpptes dessutom en aldrig tidigare utgiven Dr. Seuss-bok. Bokens namn: What Pet Should I Get?