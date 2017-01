Kändisarna som demonstrerar mot Trump

Scarlett Johansson kommer att tala. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

På talarlistan syns bland andra en av initiativtagarna, America Ferrera, känd från filmerna "Systrar i jeans" och tv-serien "Ugly Betty." Även Ashley Judd, dokumentärfilmaren Michael Moore och Scarlett Johansson framför sina åsikter från scenen.

– Jag vaknade i morse och plockade upp Washington Post. Rubriken lyder "Trump tar makten." Skulle inte tro det. Här är makten, här är Amerikas majoritet. Vi är majoriteten, sade Michael Moore från scen.

Tunga akademiker som aktivisten Angela Davis och två av mödrarna till två svarta män som dött på grund av polisingripanden talar också under demonstrationen.

Några av dem som meddelat att de sluter upp jämte vanliga demonstranter är Julianne Moore, Lupita Nyong'o och Kerry Washington, "Girls"-skaparen Lena Dunham och sångerskan Katy Perry.

Dunham skriver på Twitter: "Vi demonstrerar för att visa att våra svårigheter inte är isolerade, utan sammanknutna med rengbågstråd. Jag reser mig inte om du inte reser dig."

"Enighet. Skydd. Makt. Framsteg. KVINNOR RES ER. Följ med oss på Women march 21 januari. Solidaritet. Nu." Skriver Uzo Aduba från serien "Orange is the new black."

Någon som inte kunde låta bli att skämta till det om demonstrationerna är den brittiska komikern Jonh Cleese.

"Får män demonstrera i dag om de är utklädda till kvinnor" frågar han sig.

Komikern Chelsea Handler leder protester från den stjärnspäckade filmfestivalen Sundance. I the The Hollywood Reporter skriver hon "Låt oss lära vår överbefälstafsare en läxa, att han inte kan göra vad han vill, att han inte kan trampa på 162 miljoner amerikanska kvinnor och flickors rättigheter."