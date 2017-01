Kändisar bojkottar Uber

Girls-skaparen Lena Dunham, komikern Jordan Peele, "Modern family"-skådespelaren Jess Tyler Ferguson och sångaren och skådisen Janelle Monáe är några av dem som tagit avstånd offentligt från taxiföretaget, skriver The Hollywood Reporter.

"Avinstallerar Uber #hejdå" skriver Janelle Monáe på Twitter.

Efter att Donald Trump infört inreseförbud för människor från sju i huvudsak muslimska länder svarade taxichaufförer i New York genom att strejka.

Under en timme på lördagen skulle inga passagerare köras från JFK-flygplatsen "i solidaritet med de tusentals som protesterar mot inhumana och okonstitutionella #MuslimBan (muslimförbudet)" skrev fackförbundet NY Taxi Workes på Twitter.

Senare under kvällen började hundratals personer meddela i sociala medier att de raderat sitt konto kopplat till taxiföretaget Uber. Anledningen är att företaget anklagades för att ha dragit nytta av strejken och hämtat passagerare under strejktimmen, skriver The Independent.

I ett uttalande skriver Uber att de står upp för sina chaufförer och att de kommer att erbjuda juridiskt stöd åt de chaufförer som befinner sig utomlands och inte kan komma tillbaka.