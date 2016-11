Känd choklad gör en brexit – eller?

Foto: Alastair Grant/AP

Mondelez International, som tillverkar Toblerone, skriver på sin Facebook-sida att man har tvingats förändra utseende och vikt på chokladen eftersom ingredienserna blivit dyrare. Beslutet berör bara chokladen i två av de storlekar som säljs på den brittiska marknaden, och har tagits för att chokladkonsumenterna inte ska behöva chockas med höjda priser, menar Mondelez.

Men det är inte argument som brittiska chokladälskare nöjer sig med. Tvärtom så rasar de mot beslutet som kallas ”idiotiskt”, ”löjligt” och ”helt enkelt urdumt”. En chokladköpare skriver att den nya formen på Toblerone ser ut ”en riktigt, riktigt dålig kopia”, skriver The Guardian.

Flera stora brittiska medier uppmärksammar beslutet att förändra Toblerones utseende, och det faktum att detta bara skett på förpackningar som säljs just i Storbritannien.

Brexit just got real. Via @markcjgreenwood #toblerone https://t.co/VyFT7KGDvv — twitter.com

BBC News citerar den ilskne konsumenten Philip Joseph: "Man köper en chokladkaka och förväntar sig att den ska se ut som den brukar, men istället så är det ju som om man bara får hälften så mycket choklad".

John Prescott, biträdande premiärminister i Tony Blairs regering, menar på Twitter att det är Brexits fel att Toblerone minskat i storlek. Han har lagt ut en bild på hur chokladen såg ut innan och efter Brexit och tweetar ”Brexit just got real” (Brexit blev just verkligt”).

Att Toblerones nya utseende i Storbritannien skulle ha något med Brexit att göra förnekas dock av en taleskvinna för Mondelez. Fast flera internationella företag har faktiskt försökt höja priserna på sina produkter i Storbritannien för att mota effekterna av pundets fall efter folkomröstningen om att lämna EU, skriver The Guardian.

Toblerone skapades 1908 av schweizaren Theodor Tobler. Chokladen har fått sitt namn efter skaparen och det italienska ordet ”torrone” som betyder honung och mandelnougat.

Många tror att chokladens form är tänkt att efterlikna de schweiziska alperna eftersom berget matterhorn är med på förpackningen, men det sägs vara en myt. Enligt Toblers son inspirerades pappan istället av dansarna på Folies Bergères i Paris – deras avslutningsnummer tog formen av en pyramid.

De två Tobleronestorlekar som berörs av förändringen i Storbritannien är den som tidigare varit 400 gram tung, där har vikten nu sänkts till 360 gram, och 170-gramskakan som minskat till 150 gram.