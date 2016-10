Bekymrad Foto: Manuel Balce Ceneta

Det finns både i den amerikanska och i den svenska debatten de som förnekar att det skulle finnas några som helst problem med det amerikanska valsystemet.

De har fel.

Efter valet 2012 tillsatte president Obama Presidental Commission on Election Administration med uppdrag att analysera och föreslå lösningar på de problem som noterades 2012 – inte minst mycket långa köer till vissa vallokaler.

Kommissionen leddes av Obamas tidigare juridiske rådgivare i Vita huset, Bob Bauer, och Mitt Romney-kampanjens högste jurist Ben Ginsberg.

Tankesmedjan Bipartisan Policy Center har i många år ägnat sig åt att studera frågor som berör det amerikanska valsystemet – och dess brister.

BPC ordnar den 27 oktober ett seminarium med rubriken “Are We Ready to Run Our Elections?” (som också websänds) och inbjudan är formulerad så här:

With the 2016 presidential election just days away, more and more Americans are wondering whether our country’s election administrators are ready to run our elections. We know that millions of voters will cast their ballots at their local polling place on Election Day. In fact, voters in many states are already casting early and absentee ballots. What will election administrators do to avoid long lines? How do election officials keep voter registration lists up to date and accurate? Will voting equipment function properly? How will ballots from uniformed service and other overseas civilian voters be processed?

Join us one week before Election Day for a discussion with the co-chairs of the Presidential Commission on Election Administration—whose work BPC is continuing—and secretaries of state to answer these and other questions about the 2016 election.

Det misstänkliggörande som Donald Trump-kampanjen ägnar sig åt har egentligen inget med detta seriösa arbete att göra, men det är en viktig påminnelse om att valsystemet i USA inte uppfyller alla de kvalitetskrav som gäller i de flesta andra demokratier.