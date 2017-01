Ett enda ord kan nu för tiden förmörka vilket harmlöst samtal som helst. Det räcker med att nämna begrepp som nuclear arms och checks and balances. Man förlitar sig gärna på att presidentämbetets makt är begränsad: checks and balances, maktdelning, heter det. Det ska förhindra världens mäktigaste man från att göra allt som faller honom in – det regleras i den amerikanska författningen. Detta stämmer när det gäller lagförslag, men dessvärre inte atomkrig. Om den omogne och hämndgirige man som nu har dragit in i Vita huset skulle beordra en kärnvapenattack, så står mänsklighetens enda hopp till att soldaterna vägrar utföra ordern.