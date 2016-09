Regeringens förslag om kvotering får många att tycka synd om kvinnorna i styrelserna. Ingen vill ju kvoteras in. Men då måste vi lida lite med många män också.

”Det går inte att varna för vargen hur många gånger som helst”, skriver Carolina Neurath om att regeringen tidigare låtit kvoteringshotet stanna vid just ett hot. Foto: Hasse Holmberg/TT, Jonas Ekströmer/TT

Det går framåt. Men det går för långsamt. Det verkar vara regeringens inställning. Flera bolag tog stora steg i år mot en mer jämställd styrelse och nu utgörs 30 procent av börsbolagens styrelser av kvinnor. Sannolikt fick det redan överhängande kvoteringshotet fler bolag att vässa sina rekryteringsprocesser.

Vi var många som trodde att den ökande andelen kvinnor i styrelser skulle betyda att regeringen lät kvoteringshotet stanna vid just ett hot. Precis som under dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winbergs tid, då antalet kvinnor 2003 ökade markant i styrelserna. Men utvecklingen bromsade in igen när förslaget rann ut i sanden. Kanske är det den utvecklingen regeringen befarat nu. Det går inte att varna för vargen hur många gånger som helst.

Så på fredagseftermiddagen kom förslaget: Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars blir det böter.

Annons X

Vi kan vänta oss en tid av kritik. Det kommer att morras högt från flera näringslivshöjdare. Men inte bara från etablerade affärstoppar.

Tänk alla de som kommit in tack vare sitt efternamn, sin familj, sin kompis bastu eller sitt jaktlag.

På SvD Näringslivs Facebook-sida har kritiken redan strömmat in från framför allt män. Många räknar med att det kan slå tillbaka mot kvinnosläktet. ”Stackars alla duktiga kvinnor. Nu kommer de betraktas som ett b-lag, som kvoterats in i stället för att komma in på egna meriter” och det här ”slår undan benen för alla starka kvinnor som kan ta sig till toppen på egen hand.”

Tanken är fin. Ingen vill känna sig inkvoterad.

Men frågan är om kvinnor verkligen kommer att gråta sig till styrelsemöten för att de känner sig inkvoterade. Det ska krävas en stor brist på självförtroende för att gå och tänka att du kommit in av andra skäl än bäst lämpad för uppgiften.

Men om det nu blir synd om kvinnorna, skulle jag också vilja slå ett slag för männen. Tänk alla de som kommit in tack vare sitt efternamn, sin familj, sin kompis bastu eller sitt jaktlag. Det vill säga, de som inte fått sitt uppdrag för enbart kompetens.

Något som få erkänner men som viss forskning också stödjer: man anställer hellre någon som ser ut som en själv.

Det är inte alltid rekrytering går rätt till. Ett personligt favoriterkännande står Rikard Josefson för, han är vd för Länsförsäkringar Bank. ”Jag är 40 plus, medelålders vit man och jag har lättare att se andra medelålders vita män. Jag är inte tillräckligt bra på att hitta duktiga talanger som inte ser ut som jag själv”, medgav han för många år sedan.

Något som få erkänner men som viss forskning också stödjer: man anställer hellre någon som ser ut som en själv. Och det är ett mönster som är lätt att se i börsbolagen också. I dag, 2016, finns det fortfarande en mängd bolag utan en enda kvinna i styrelsen. Alla är nog överens om att det bästa vore att slippa en lag som tvingade bolagen. Därför är det förvånande att vissa företag slagit dövörat till, medan andra har ansträngt sig.

Men en sak har ändå alla kvoteringsförespråkare och motståndare gemensamt: båda sidor vill att kompetens ska vara avgörande. Det finns bara olika teorier om hur man når dit och hur snabbt. Och rädslan att inte den mest kompetenta ska få jobbet är stor bland kvoteringsmotståndarna. Men där kan en liten påminnelse vara på plats: det kan ju gå ibland att både vara kvinna och kompetent.