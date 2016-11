”Kan elektorerna göra myteri mot Trump?”

Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin/AP

Vad innebär Trump för Nato och hållningen mot Ryssland?

Ryssen

Linda Nordlund: Trumps uttalande i juli om att "If we cannot be properly reimbursed for the tremendous cost of our military protecting other countries….then yes, I would be absolutely prepared to tell those countries, ’Congratulations, you will be defending yourself’" var ett hårt slag mot Natos trovärdighet. Sedan toppmötet i Wales har dock alla medlemsstater lovat att höja sina försvarsanslag till 2 procent av BNP, och för bara någon månad sedan presenterade Merkel en rejäl höjning av Tysklands försvarsbudget. Så förhoppningsvis kommer Trump inte att kunna hänvisa till ekonomin för att dra sig ur. Men bara insinuationen om att försvarsgarantin enligt artikel 5 kanske inte är skriven i sten har redan haft en destabiliserande effekt på vårt närområde. Trumps linje om att söka en nystart och bättre relationer med Ryssland är helt klart oroande: det är Putin som brutit mot den europeiska säkerhetsordningen genom att ockupera Krim och bedriva krig i Ukraina – amerikansk undfallenhet och ett svagt Nato skulle öka Rysslands möjligheter att "finlandisera" sina grannländer.