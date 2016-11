Kampanjchefen: Trump kommer inte utreda Clinton

Foto: AP

"Lock her up! (Lås in henne!)", "Hillary for jail" (Hillary till fängelse).

Samtidigt som Donald Trump utropade sin seger i det amerikanska presidentvalet skallade ropen utanför hotellet på Sjätte avenyn i New York, där hans valvaka hölls. Hillary Clinton skulle buras in.

Men något åtal blir det inte, om man får tro Trumps kampanjchef Kellyanne Conway. I nuläget finns inga planer på att utreda den tidigare demokratiska presidentkandidaten, säger Conway i en MSNBC-intervju, enligt tv-kanalen CNN.

Beslutet vore ett brott mot ett av Trumps oftast återkommande vallöften – vid den andra av de tre debatterna inför valet hotade Trump Clinton med åtal: "Om jag vinner ska jag ge min justitieminister i uppdrag att utse en särskild åklagare för att titta närmare på din situation", sade han.

Ytterligare två av Trumps bärande vallöften – att skapa en deporteringsstyrka för att utvisa papperslösa migranter och bygga en mur mot Mexiko – lyste med sin frånvaro i den video han nyligen släppte, där han berättar om sina planer för den första tiden vid makten.