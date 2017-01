”Kameror behövs för att klara upp fler brott”

Foto: Bezav Mahmod

REPLIK | KAMERAÖVERVAKNING

Det är enbart kriminella som tjänar på att polisens förmåga att lösa brott minskas. Alla andra förlorar.

Advokaten Fedja Ziga tycker det är ”kränkande” med kameraövervakning i Tensta och Rinkeby. Att ”alienera och stigmatisera de unga i förorten ytterligare genom kränkande kameraövervakning är inte ett steg i rätt riktning” anser advokaten. Det är ett häpnadsväckande aningslöst uttalande som inte får stå oemotsagd.

Polisen har efter flera års kamp äntligen fått tillstånd att montera kameror i Tensta och Rinkeby centrum. Det är oerhört positivt och kommer att öka tryggheten i området. Inte för de kriminella – men för alla de andra som bor och lever på Järvafältet.

Det finns ingen som påstår att kameraövervakning skulle vara det enda som minskar kriminaliteten. Däremot är kameraövervakning en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för medborgarna i vår stadsdel och bidrar till att öka polisens förmåga att klara upp brott. Ser man exempelvis till de tunnelbanestationer som har kameraövervakning har brottsligheten där minskat med 25 procent. Detta är fakta.

Såväl Tensta som Rinkeby centrum är hårt brottsbelastade områden. På Järvafältet bor mer än 70 000 människor – och mer än 500 yrkeskriminella. Tio procent av landets mord begås här. 70 procent av all narkotika som omsätts i Stockholm har sitt ursprung på Järvafältet. Mot bakgrund av det är det inte konstigt att här finns också den största andelen otrygga människor i hela Stockholm. Därför är det också just här som rättsväsendet måste sätta in all kraft på att bekämpa kriminaliteten och få bort de kriminella gäng och grupperingar som alldeles för länge hållit stadsdelarna i ett järngrepp. Här behövs inte bara kameror, men även fler poliser och strängare straff för de som begår brotten.

Ett massiv majoritet av de medborgare som bor i Tensta och Rinkeby, polisen och det lokala näringslivet tycker alla att fler kameror är en bra idé. När kamerorna kombineras med fler synliga, lokalt förankrade poliser, bättre förebyggande åtgärder och fler socialarbetare i tjänst utom kontorstid kan polisen både utreda såväl som förebygga fler brott.

Det är enbart kriminella som tjänar på att polisens förmåga att lösa brott minskas. Alla andra förlorar. Vare sig jag eller någon annan moderat politiker har sökt oss till förtroendeuppdrag i den här delen av staden för att värna om de kriminellas integritet. Vi har de uppdrag vi har för att bekämpa de kriminella gängen och öka tryggheten och framtidstron för alla andra.

Det är inte kränkande mot någon att de som begår brott fastnar på bild och därigenom lättare kan lagföras. Det är inget svek mot förorten att polisens förmåga ökar. Att hävda det spelar bara buset i händerna. Tvärt om; det vore i stället en grov kränkning av dem som aldrig begår en kriminell handling – men utsätts för skjutningar, droghandel och våld i sitt närområde – om vi nu inte genomför de åtgärder som står till buds för att öka tryggheten även i Tensta och Rinkeby.

Ole-Jörgen Persson (M)

vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Ole-Jörgen Persson Foto: Pressbild