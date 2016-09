Foto: Evan Vucci/AP

Den republikanske kandidatens kampanj uppges göra det ”för att de vill visa respekt” och har förbjudit kampanjarbetare att skriva i sociala medier om Clintons lunginflammation, rapporterar AFP.

Clinton tvingades lämna en 11 september-ceremoni i New York under söndagen sedan hon drabbats av uttorkning. Under natten mot måndagen bekräftade hennes läkare att hon är sjuk.

Trump har tidigare attackerat Clintons hälsa

Trumpkampanjen: ”Vill visa respekt”