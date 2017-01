Källor: Alliansen sätts på sparlåga – i väntan på besked

M-ledarens besked nyligen har skakat om allianspartierna. Foto: Janerik Henriksson/TT

Exakt hur Moderaternas nya hållning till SD ser ut och kommer att fungera är oklart – även för allianskollegor. Anna Kinberg Batra (M) har sagt att M frångår en gammal princip om att inte samtala med SD – nu ska man tala med alla partier – och sa efter att ha pressats att det kan handla om att ge och ta i enskilda frågor.

Vi har kvar att diskutera fram hur vi ska jobba och hur vi tolkar detta.

Samtidigt säger exempelvis riksdagsledamoten Beatrice Ask (M) i Expressen att hon ”blir så förvånad när det pratas om samtal” för att hon redan talar med alla i utskottet. Hon tolkar inte att hon ska börja agera annorlunda.

Enligt källor till SvD kvarstår även oklarheten från andra allianspartier kring exakt vad M-ledaren tänker sig.

– Jag hoppas att Moderaterna ska precisera vad de menar, det är nästa steg om de vill förhandla, säger en allianskälla med insyn.

Det är viktigt att vi är överens om att det är alliansen först

Källor menar att så länge det finns oklarheter kring hur olika delar i M-utspelet ska tolkas så finns det inte incitament att skriva ihop sig och förhandla inom Alliansen.

– Så länge vi inte klargjort spelreglerna tappar vi fart.

En annan allianskälla menar att det är rörigt och att ”Moderaterna måste precisera sig mer”.

Ett försök till detta gjordes under torsdagsförmiddagen då alliansens gruppledare träffades för frukost efter en rörig vecka där en rad olyckskorpar kraxat om alliansens död.

Liberalernas gruppledare Christer Nylander menar att stämningen är fortsatt god inom Alliansen. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Vi är överens om att vi ska reda ut detta tillsammans. Vi vet var var och en står, vi har klargjort det, vi står fast vi att vi inte samarbetar med Sverigedemokraterna och att vi vill ha en alliansregering. Jag tycker att man ska hantera SD på ett schysst sätt, men däremot inte samarbeta, säger Liberalernas gruppledare Christer Nylander till SvD efter mötet.

Gruppledarna beskriver stämningen på mötet som god och de ska träffas igen inom kort och fortsätta diskutera frågan.

– Det är viktigt att vi är överens om att det är alliansen först och att vi strävar efter makten tillsammans. Det är viktigt att vi är överens om hur vi arbetar med att uppnå detta, säger Christer Nylander.

Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson vill liksom Nylander inte tala om vad som sades på själva mötet, men understryker att Centerpartiet inte har någon ”beröringsskräck” och att man redan tidigare samtalar med Sverigedemokraterna – men inte förhandlar. Något C-ledaren Annie Lööf skrev om på Facebook.

Foto: Annie Lööfs Facebook-sida

En ganska stor del av debatten under torsdagen har handlat om hur man definierar ord – som samarbete och samtal. Företrädare för C och L säger att de redan samtalar, men att de vägrar att jämka och kompromissa. Enligt vad SvD erfar handlar frågan mycket om just det, i vilken mån man de facto ska ändra sin ståndpunkt för att anpassa sig till SD.