Soft power? Foto: Alexei Nikolsky

New York Times publicerar ständigt intressanta inlägg på sin op-ed-sida. Redaktionen har ingen önskan att bara spegla ett perspektiv, utan ägnar sig åt att i god liberal andra låta olika röster få plats här.

Jag brukar ganska ofta nämna krönikor signerade av den konservative tänkaren Ross Douthat. Nu senast skriver han om böcker som passar att läsa i väntan på att Donald Trump ska tillträda som president. Läsvärd!

Det brukar sägas att det i Sverige bara finns plats för en åsikt. Det är knappast rättvist.

Annons X

Se bara två artiklar i Dagens Industri om den omdebatterade gasledningen. En här, en här.

I NYT skriver Ivan Krastev, ordförande för Center for LIberal Strategies i Sofia och knuten till Institute for Human Sciences i Wien, om att det kalla kriget inte är tillbaka - och han varnar för några av de just nu (inte minst i USA) vanligaste föreställningarna om Ryssland.

Han redovisar först det inrikespolitiska läget i Bulgarien men pekar sedan på några skäl varför det är fel att tänka (och tro) att det kalla kriget är tillbaka.

Först: den föreställningen förvirrar mer än den förklarar. Om alla populister i Europa utmålas som ”pro-ryska” kanske de kommer att bli Kremls vänner. Etiketteringen har sina avigsidor säger han och drar historiska paralleller.

För det andra så stärker talat om att kalla kriget är åter Ryssland och Rysslands internationella inflytande. Detta skapar Putins ”soft power”. ”Om du tror på Putins mest nitiska kritiker så vinner han hela tiden”.

För det tredje är det omöjligt att isolera ett land i internettidsåldern från påverkan utifrån. Men det är inte enbart stater som är engagerade i sådana subversiva aktiviteter, Kalla kriget-föreställningen bortser från dagens mycket mer komplexa verklighet,

Hans slutsats är att media borde vara mindre hysteriska och inte söka efter en enda förklaring till allt och i stället leta efter det som åtminstone förklarar något.

”So if we do not want 2017 to become, like 1917, a Russian year in history, the news media would be wise to shy away from grand, continentwide story lines that explain everything and look instead for the details that at least explain something.”

Tänkvärt.