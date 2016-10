"Kalla fötter" bakom nedlagd pjäs

Enligt Larsson lades pjäsen ned sedan regissören Alexander Öberg fått "kalla fötter" sedan föreställningen sågats vid en pressvisning i början av veckan.

"Jag och ensemblen begriper ingenting. Vi undrar varför vi inte fått veta något? Varför inte premiären skjuts upp? Varför inte ta in en annan regissör? Det är så det brukar gå till. För så här gör man inte. Man ställer inte in en föreställning dagen före premiär, man ställer inte in en turné med 30 sålda föreställning", skriver hon.

Teaterchefen Måns Lagerlöf har tidigare sagt att föreställningen "inte uppnått det slutresultat" som teatern hoppats och att nedläggningen är ett resultat av "ett konstnärligt övervägande".