Kalla: ”Engagemanget är helt ofattbart”

För första gången satsade Charlotte Kalla på ett eget upplägg utanför landslaget under träningssäsongen. I slutet av juli fick Kalla en överbelastningsskada i bröstryggen, som under flera månader tvingade henne till alternativ träning. Det var hennes mest efterhängsna skada under karriären.

Hon var tävlingsklar till säsongsöppningen i Bruksvallarna den 18-20 november, men då satte feber och förkylning stopp.

Hon fanns dock på startlinjen i världscuppremiären i Ruka, Finland, helgen efter. Men Kalla föll igenom oförklarligt och stapplade i mål som 75:a, med bred marginal hennes sämsta världscupresultat sedan hon debuterade i mars 2006.

Beslut om att stå över världscuploppen i Lillehammer den 2–4 december togs snabbt. Och efter undersökning på Södersjukhuset i Stockholm kom några dagar senare besked om att det var förmaksflimmer i hjärtat som låg bakom kollapsen i Ruka.

Läkarexpertisen såg Kallas hjärtproblem som en engångshändelse och hon kunde komma igång med träningen direkt.

Den 3 december tog Kalla beslutet att inte tävla i världscupen i Davos 10–11 december och La Clusaz 17–18 december. I stället siktade hon in sig på comeback i världscupen i Tour de Ski runt årsskiftet, kraftprovet som hon ursprungligen inte hade tänkt vara med i med tanke på VM i Lahtis en dryg månad senare.

Kalla var dock tillbaka i tävlingsspåren den 10–11 december. I Skandinaviska cupen i Lillehammer, nivån under världscupen och på låg höjd, och vann både 5 kilometer fristil och 15 kilometer klassiskt.