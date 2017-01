JVM-kaptenen med i Tre Kronor

Joel Eriksson Ek får chansen på nytt i Tre Kronor. Arkivbild. Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press/AP/TT

Den nyblivne 20-åringen debuterande i Tre Kronor våren 2016. Sedan dess har han hunnit med att flytta till Nordamerika, trassla med arbetstillstånd, göra NHL-debut för Minnesota, flytta hem till Färjestad igen – och så kraftfullt leda Juniorkronorna i VM över årsskiftet.

– Han var, tycker jag, den bästa spelaren de hade. Jag är väldigt imponerad av hans ledaregenskaper. Han gör jobbet hela vägen ut och har en spets i att han också kan göra poäng, säger Rikard Grönborg.

Totalt har han tagit ut 13 forwards, åtta backar, två målvakter till turneringen som, till största del, spelas i Göteborg. Saknas i truppen gör Staffan Kronwall, lagkapten i KHL-laget Lokomotiv Jaroslavl, som är skadad.

Tre Kronor har hittills under landslagssäsongen slutat fyra i Karjalaturneringen och sedan vunnit Channel One Cup. Senare under våren, efter Sweden Hockey Games, väntar träningslandskamper och ytterligare en turnering i Euro hockey tour innan det är dags för VM i maj.

– Jakten forsätter fortfarande på att identifiera spelare som kan spela VM, men också att sätta ihop ett slagkraftigt lag som kan vinna varje turnering, säger Grönborg.

Fakta: Tre Kronors trupp Truppen till Sweden Hockey Games:

Målvakter: Viktor Fasth, CSKA Moskva, Anders Lindbäck, Rögle.

Backar: Sebastian Aho, Skellefteå, Oscar Fantenberg, Sotji, Andreas Borgman, HV71, Henrik Tömmernes, Frölunda, Calle Rosén, Växjö, Emil Johansson, Djurgården, Philip Holm, do, Magnus Nygren, Färjestad.

Forwards: Richard Gynge, Neftechimik, Mattias Sjögren, ZSC Lions, Patrik Zackrisson, Lugano, Joel Lundqvist, Frölunda, Johan Sundström, do, Alexander Bergström, Karlskrona, Joel Eriksson Ek, Färjestad, Johan Ryno, do, Oskar Lindblom, Brynäs, Daniel Brodin, Djurgården, John Norman, Niznij Novgorod, Carl Klingberg, Zug, Andreas Thuresson, Malmö.

Fakta: Sweden Hockey Games Torsdag 9 feb 18.30 Ryssland–Finland, St. Petersburg, Ryssland.

Torsdag 9 feb 19.15 Tjeckien–Sverige, Göteborg (Scandinavium).

Lördag 11 feb 12.00 Finland–Tjeckien, Göteborg (Scandinavium).

Lördag 11 feb 15.30 Sverige–Ryssland, Göteborg (Scandinavium).

Söndag 12 feb 12.00 Ryssland–Tjeckien, Göteborg (Scandinavium).

Söndag 12 feb 15.30 Sverige–Finland, Göteborg (Scandinavium).