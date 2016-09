Justin Bieber

Det är ofta lite plågsamt underhållande att se hur före detta barnstjärnor tacklar problemet med att växa upp på scenen, hur de gör ett slags lätt ofokuserad tonårsrevolt inför sin egen publik. Och i Justin Biebers fall kan man nästan tro att han medvetet gör en poäng av detta trumpna trots, men förmodligen ligger lite av förklaringen även i att Tele2 Arena är det 78:e stoppet på hans ”Purpose World Tour”.

Han ser inte särskilt glad ut alls, snarare tvärtom. Många gånger orkar han inte ens föra upp mikrofonen till ansiktet, men hans röst sjunger för fullt i högtalarna ändå. Han tar på sig en gammal Metallica-t-shirt och lyckas bära upp den med ungefär samma genuina kärlek till musiken som när H&M kränger färdigslitna Wu-Tang Clan-t-shirts. Den vilt tjutande publiken verkar dock inte bry sig om dylika petitesser, det är ju ändå Justin Bieber som står där uppe och ser genuint olycklig ut.

Med det senaste albumet ”Purpose” har Bieber definitivt tagit steget upp till en ny nivå i karriären, han spelar nu i den högsta divisionen när det handlar om hits. Redan med debutalbumet ”My World 2.0” från 2009 blev han visserligen den yngsta personen att toppa den amerikanska Billboard-listan sedan Stevie Wonder år1963, men då hade hans publik nästan uteslutande mjölktänder. Med ”Purpose” har han gjort en Justin Timberlake och hoppat ner i en låda som en teenybopper, för att sedan poppa upp som en bländande r&b-crooner. Och där Timberlake hade Timbaland och The Neptunes till sin hjälp har Bieber haft bland andra Skrillex och Diplo som sina musikaliska magiker i bakgrunden. Vill man dra jämförelserna med Timberlake till sin spets så var för övrigt hans ”Cry me a river” en av de covers som den då 13-åriga Bieber spelade in och postade på Youtube under 2007, och det var också så hans talang upptäcktes.

Men, när han nu tagit detta steg så stiger också kraven på honom, och under den första av två kvällar i Stockholm når han inte upp till den nivå han borde befinna sig på. Visst, scenshowen är avancerad och publikfriande. Han blir instängd i en glasbur och ritar ett hjärta på rutan, han hissas upp i taket med sina dansare och hoppar studsmatta, han sitter ensam med sin gitarr i en vinröd sammetssoffa, och han bränner av Billie Jean-beatet i ett eget trumsolo.

Men han vankar också oengagerat fram och tillbaka på scenen med ansiktsuttryck som en mopedåkare, pekar lite förstrött på sina 40 000 Beliebers och verkar längta efter att vara någon helt annanstans. Det finns dock undantag då han tänder till. Under den trap-influerade balladen ”I´ll show you” påminns vi om att han verkligen kan sjunga och under äldre publikfavoriter som ”Boyfriend” och den smittande ”Baby” har han arenan i sin famn. När han sedan avslutar konserten med det självklara valet ”Sorry” och ett regn faller över honom samtidigt som han blundar, då är han på den nivå som fansen lär förvänta sig framöver