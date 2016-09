Birgitta Ohlsson (L) lämnar en av sina poster

Birgitta Ohlsson. Foto: TT

Det pågår en intern konflikt inom Liberalernas ledning, som under onsdagen trappades upp, när personer inom partistyrelsen krävde Birgitta Ohlssons avgång.

Efter nästan sju timmar i möte med riksdagsgruppen kom partisekreterare Maria Arnholm ut för att möta journalisterna.

– Birgitta Ohlsson lämnar inte partiledningen och partistyrelsen. Men hon väljer att lämna sin plats i Liberalernas riksdagsgrupps styrelse. Det är hennes eget beslut, så det får hon själv kommentera, sade Maria Arnholm.

– Liberalerna har inte tillräckligt tydligt talat med en röst.

Arnholm svarar också ja på en direkt fråga om Jan Björklund kommer att vara partiledare för Liberalerna i valet 2018.

Birgitta Ohlsson blir kvar som Liberalernas utrikespolitiska talesperson.

– Birgitta Ohlsson kommer i väldigt hög utsträckning att stå bakom partilinjen framöver. Jag känner mig trygg med att vi har haft en bra diskussion.

Ohlsson, en av partiets frontfigurer, har i flera frågor kritiserat eller gått emot partiledningens linje. Nu senast var hon starkt emot Jan Björklunds utspel om att Sverigedemokraterna bör bjudas in till blocköverskridande samtal.

Hennes strider mot partiledningens gemensamma beslut har skapat en ”omöjlig situation”, enligt kritiker inom Liberalernas partistyrelse.

Personer inom partistyrelsen har tröttnat på att Ohlsson valt att offentligt framföra sin kritik inför öppen ridå. Anna Starbrink, ledamot i partistyrelsen och landstingsråd i Stockholm, menar att Ohlsson snarare agerar i rollen som en ”fri debattör”.

Maria Arnholm Foto: Claudio Bresciani/TT

Samtidigt som Birgitta Ohlsson får starkt stöd av flera toppnamn inom partiet.

Hon är den klart mest lysande stjärnan på den liberala himlen i Sverige

– Birgitta Ohlsson behövs i Liberalerna i dag, kanske mer än någonsin. Hon är den klart mest lysande stjärnan på den liberala himlen i Sverige, säger EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L).

På onsdagsförmiddagen ringde SvD runt till olika distrikt ute i landet. Många lokala L-toppar uttryckte en stark oro för vad som skulle kunna hända om Birgitta Ohlsson lyftes ur partiledningen.

– Jag är orolig för de interna konflikter som kan komma att uppstå. Birgitta har med sin kritik bidragit en nyanserad bild, exempelvis på förslaget om stoppet av religiösa friskolor, säger Lars Karlsson, ordförande i Östergötland.

Samtidigt som det också finns de L-ledare som anser att det tillhör ledarskapet att ställa sig bakom gemensamma beslut, och att annat beteende är olämpligt.

När SvD ställde frågan om hur L-ledare ute i landet ser på Björklunds och ledningens förslag om att SD ska bjudas in till samtal, eller förslaget mot att stoppa nyetableringen av religiösa friskolor, så blir det tydligt att det finns en delad syn i båda frågorna.

– Alla ska kunna bjudas in, det är inte konstigt att alla riksdagspartier ska kunna sitta runt ett bord, det betyder inte att ett parti som inte sitter i regeringsställning kommer ha mest att säga till om, säger Malin Sjöberg Högrell, ordförande i Uppsala län.

Samtidigt som andra gräsrötter ställer sig frågade till varför Björklund väljer att driva den frågan, som framför allt är en sak för statsministern att avgöra.

– När det kommer till SD har Birgitta Ohlsson haft korrekta synpunkter. SD har varit och är ett rasistiskt parti och det är klart att man inte bjuder in dem, och det är olyckligt att liberalerna har bjudit in till just den här diskussionen, säger Gunnar Nordmark, L-ordförande i Kronoberg.

Liberalerna har länge varit delade i en socialliberal falang och en mer kravliberal. Birgitta Ohlsson är förgrundsfigur i den första. Jan Björklund i den andra.