Just nu: Nytt brittiskt EU-sändebud utsett

Premiärminister Theresa May har utsett Tim Barrow, en erfaren brittisk diplomat, att ta över efter Ivan Rogers som meddelade sin avgång på tisdagen. Det innebär att May ignorerar de krafter inom det egna partiet som gärna hade sett att Rogers efterträtts av en mer ”hårdkokt” brexit-anhängare, skriver The Guardian.

Tim Barrow har varit Storbritanniens ambassadör i Moskva fram till 2015 och beskrivs av brittiska medier som en person med lång erfarenhet av europeisk politik.

Ivan Rogers avhopp kom betydligt tidigare än planerat och han har själv inte angett något speciellt skäl för att lämna sin post.

Enligt Financial Times försöker han själv tona ner betydelsen, och säger att förordnandet ändå tar slut i november i år.

Tidningen beskriver däremot beskedet som chockartat för många av hans kollegor.

Samtidigt har Ivan Rogers tidigare fått kritik från andra politiker för att bara ”halvhjärtat” stödja brexit. Hans uttalande om att det kan ta upp till tio år för EU och Storbritannien att få till ett handelsavtal efter att utträdet är klart väckte stor uppmärksamhet.