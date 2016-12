Julhatande skotska puritaner förbjöd julfirande

1638 infördes julförbud vid ett kyrkomöte i Glasgow. Bilden är från ett tomterace – samma stad 374 år år senare. Foto: IBL

Ja, det stämmer. Julhatarna var puritaner, anhängare av de radikala grenarna på det protestantiska trädet. I mitten av 1600-talet, särskilt under inbördeskriget på 1640-talet och under Cromwells regim på 1650-talet, hade de stort politiskt inflytande och genomdrev lagar som gick mycket långt.

Julfirandet – en uppsluppen tillställning som tolkades som en hednisk och/eller katolsk avvikelse från den rätta läran – attackerades ivrigt. I spetsen gick de skotska puritanerna, presbyterianerna, som den 10 december 1638 införde julförbud vid ett kyrkomöte i Glasgow. Huvudargumentet var att julen inte förekommer i Bibeln – här nämns varken att Jesus föddes vid jultiden eller att hans födelse skulle firas – och därmed måste klassificeras som okristet.

På 1650-talet var juldagsgudstjänster förbjudna i England. Kyrkorna fick inte pyntas och måste hållas stängda. Affärer skulle vara öppna under julen, för att inskärpa att det minsann rörde sig om vilka dagar som helst. Brott mot lagarna kunde resultera i grova påföljder. Men att lagstifta var en sak, att genomdriva förbud en annan. Britterna ville ha kvar sitt julfirande och satte i system att ignorera påbuden från överheten – och när monarkin återinfördes 1660 blev julen återigen en fullt laglig högtid.

Julförbud är även kända från de puritanska kolonierna i New England. År 1659 bötfälldes folk som firade jul. Efter påtryckningar från det ånyo julvänliga moderlandet upphävdes visserligen julförbudet i Massachusetts år 1681, men långt in på 1700-talet förekom protester från folk som menade att julen bara var en dum ursäkt för folk att vältra sig i all sköns synder och lyxiga utsvävningar.

Den som vill läsa mer om julförbud i gången tid rekommenderas varmt att ta del av min hustru Katarina Harrison Lindberghs artikel ”Kriget mot julen” i Populär historia 12/2016.