Julevangeliet och den historiske Jesus

Vid tiden för Jesus födelse fanns det stora förhoppningar om att det snart skulle dyka upp en stark ledare som kunde samla det judiska folket. Om han inte avrättats hade Jesus kunnat bli den personen – i stället blev han en frälsare i mer allmänmänsklig mening.

”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” Dessa välkända ord ur ”julevangeliet” (Luk 2 : 1–20) läses upp i alla kyrkor ­under julen. Orden som uttalas av en ängel ger intryck av att Jesus självklart motsvarade förväntningarna på en kommande ­frälsargestalt. Men var det så? Vilka förväntningar om en frälsare florerade i Palestina på Jesus tid? Och såg Jesus sig själv som en folkets befriare?

Messias (från hebreiskans mashiach) betyder, liksom Kristus (från grekiskans christos), ordagrant ”den smorde” och anspelar på att kungar smordes med olja vid kröningen. Därför kallas också kungar i Gamla testamentet för Messias (till exempel Ps 18 : 51). Även präster smordes vid invigningen till sitt ämbete, liksom vissa profeter.

Under första århundradet var Palestina en del av romarriket. Judar var väl förtrogna med sin historia och såg tillbaka på Davids rike som en guldålder då en stark kung styrde ett mäktigt rike. Profettexter ­utlovade en framtid då en perfekt kung skulle styra landet under Guds ledning (Jes 9 : 1–7; Sak 9). Skrifterna omfattade också ett löfte om att kungar från Davids ätt skulle styra landet för alltid (2 Sam 7 : 12–13). Efter många århundraden under olika främmande makter väcktes hoppet om ett starkt Israel då ­judiska styrkor under mackabeerupproret på 160-­talet f Kr lyckades återupprätta ett självständigt land. De hoppfulla förväntningarna grusades då splittring och inbördeskrig följde. Ett hundratal år senare inlemmades landet i stället i stormakten Rom. Kvar fanns drömmen om ett starkt och fulländat rike under en davidisk kungaättling, ”den smorde”.

Evangelieförfattarna knyter Jesus till Davids ätt, bland annat genom stamtavlor (Matt 1:1–17 och Luk 3:23–38) och i den vanliga titeln ”Davids son”. I födelseberättelserna – vilka enbart finns i två av evangelierna och som motsäger varandra till stor del – hävdar Matteus och Lukas också att Jesus föddes i Betlehem, som var Davids stad, och ger olika förklaringar till varför Maria just då skulle ha befunnit sig där i stället för i Jesus kända hemstad Nasaret.

Även om berättelserna kring Jesus födelse består av legendariskt material kan hans familj enligt hävd ha varit av Davids släkt. Men Jesus uppfyllde inte några förväntningar om en stark kung. Han avrättades visserligen som ”judarnas konung”, men när han dog var riket varken självständigt eller starkt. Den ­politiska situationen var precis som vanligt och till en början trodde få att Jesus varit den väntade Messias.

I födelseberättelserna hävdar både Matteus och Lukas att Maria var jungfru då Jesus föddes. I dopberättelserna förklarar sedan Gud själv att Jesus är hans son. Det anspelar också på en kunglig identitet: kungen beskrivs i Gamla testamentet just som en Guds son, ett uttryck för en nära relation mellan Gud och kungen. Detta kunde till och med uttryckas bildligt genom att Gud sades ha fött kungen (Ps 2:7). Matteus och Lukas tar metaforen bokstavligt och betonar Jesus unika status. Markus och Johannes nämner däremot ingen jungfrufödelse men presenterar ändå Jesus som Guds son, vilket alltså inte innebar en relation i en biologisk bemärkelse. Att Messias skulle födas av en jungfru var heller ingen allmän förväntan, utan speglar snarare den romersk-hellenistiska idévärlden där gudar och människor kunde få barn tillsammans.

På Jesus tid fanns hos judarna en mängd olika uppfattningar om kommande frälsare, från en mänsklig idealisk kung till mer upphöjda gudomliga figurer. I Daniels bok är ”en som liknade en människa” (eller en ”människoson”) en änglalik ­figur som räddar folket och regerar över ett världsvitt rike (Dan 7). Dödahavsrullarna från Qumran vittnar om en förväntan om två smorda ledare, en präst och en kung, vilkas roller inte är tydliga. Eftersom Juda rike traditionellt sett styrdes av både en kung och en överstepräst var idén med två messiasfigurer inte alls märklig. Under persiskt styre hyste till exempel profeten Sakarja messianska förhoppningar om ­guvernören och översteprästen som han kallar ”de smorda” (Sak 4:14). Inom Qumranrörelsen väntade man även på en profet lik Mose som skulle framträda i sluttiden enligt löftet till Mose i 5 Mos 18:18. ­Olika förväntningar blandas: den prästerliga Mes­sias leder en messiansk måltid enligt Menighets­regeln (1QSa); i Krigsrullen (1QM), som handlar om slutkriget mellan såväl onda och goda änglar som mänskliga härar, nämns den kungliga Messias (”furste”), men prästerna leder slaget. ­Gemensamt för dessa framtidsvisioner är att de handlar om sluttiden, en tid då Gud skulle förverkliga sitt rike på jorden och en ny paradisisk era skulle ta vid.

När vi granskar evangeliernas uppgifter med historikerns kritiska blick ser vi att Jesus drevs av just sådana förhoppningar om att Gud snart skulle ingripa och befria sitt folk. Det återkommande temat i hans budskap var Guds rike, som enligt Jesus skulle upprättas inom en generation (Mark 9:1). Det innebar konkret att det judiska folket, som allmänt ansågs leva förskingrat över hela världen ända sedan den assyriska invasionen på 700-talet f Kr, skulle samlas och föras tillbaka till hemlandet: ”människor skall komma från öster och väster och från norr och ­söder och ligga till bords i Guds rike” (Luk 13:29).

I detta rike skulle Gud själv härska, men Jesus och hans anhängare förväntade sig att inta speciella roller. Jesus lovade sina närmaste lärjungar, som hade lämnat hus och hem och förvärvsarbete för en kringvandrande tillvaro med honom, att de med tiden skulle få ”sitta på troner och döma [regera över] Israels tolv stammar” (Luk 22:30). Något intresse för människor som inte var judar verkar de inte ha haft.

Rikets mäktiga intåg låg i framtiden, men enligt Jesus hade det redan börjat förverkligas i mindre skala genom hans verksamhet som exorcist och folklig helare. En bild som han själv använde var den om ”ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga” (Mark 4:31–32). Jesus framgångar som helare och demonutdrivare var det lilla fröet som till sist skulle förvandlas till en storskalig triumf. Både Jesus och hans omgivning uppfattade det som att han hade en mirakulös förmåga att göra männi­skor friska. Jesus egen tolkning var att sådana helanden utgjorde bevis för att den messianska tiden var inne och Guds kungarike på väg.

För Jesus var frälsningen och riket mycket konkreta begrepp. Frälsning var enligt ­Jesus en befrielse från kroppsligt lidande. Därför kunde han till människor som upplevde att de hade blivit helade genom mötet med honom säga: ”din tro har hjälpt dig” (Mark 5:34; 10:52). Men han utropade inte sig själv till någon frälsare utan förstod att hans förmåga att hela var beroende av att människor trodde på den. När det vid ett enda tillfälle i Markusevangeliet berättas om hur Jesus inte klarade av att göra underverk knyts misslyckandet till omgivningens bristande tro (Mark 6:5). Bilden stämmer väl överens med vad vi vet om hur ”helbrägdagörelse genom tro” fungerar i olika tider och i skilda kulturer. De funktionsnedsättningar och sjukdomar som svarade på Jesus aktivitet som helare – blindhet, stumhet och förlamning – kan förstås som ”konversionssyndrom”, psykiskt och socialt betingade tillstånd med synbart fysiska resultat. Sådana symptom kan försvinna eller lindras av en övertygelse om att helande är möjligt i kombination med en stark känslomässig upplevelse.

När ryktet spreds om den framgångsrike mirakelprofeten är det inte underligt att en del av beundrarna började spekulera i att Jesus skulle kunna vara den väntade Messias. Jesus måste själv ha funderat över denna möjlighet. När han mot slutet av sitt liv red in i Jerusalem på en åsna påmindes åskådarna om den legendariske kung Salomo, Davids son, som enligt den gamla berättelsen hade ridit på en mula när han skulle smörjas till kung. Med ord från Psaltaren ropade de Hosianna – ”fräls!” (Mark 11:9; Joh 12:13; jfr Ps 118:25). Den frälsning som de ­entusiastiska pilgrimerna hoppades på var Jerusalems och Israels befrielse från den romerska makten och Guds kungarikes upprättande genom Jesus.

Men så blev det inte. Det religiösa etablissemanget och de romerska myndigheterna hade ett gemensamt intresse av att kväsa folkliga massrörelser, och i stället för att bestiga tronen som kung blev Jesus skyndsamt avrättad. Det ingick inte i några förväntningar att Messias skulle dö på detta sätt. Nya testamentets texter kretsar kring frågan varför Jesus tycktes ha misslyckats med sitt uppdrag. I texterna finner vi olika försök att förklara hur ­Jesus död egentligen hade varit en del av planen och hur den hade varit nödvändig för människornas frälsning. Jesus var nu Frälsaren – inte det judiska folkets befriare från kroppsligt lidande och politiskt förtryck, utan hela mänsklighetens befriare från synden och döden.

Jesus födelse blev också betydelsefull. Barnet i krubban, herdarna på fältet och ängelns ord om den nyfödde frälsaren är sådant som har tillkommit med tiden – men som ändå för många hör till en god och fridfull jul. Änglakörens ord ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt” (Luk 2:14) ger hopp åt människor än idag.