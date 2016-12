Var optimist och undvik den griljerade kålroten Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Denna julbetraktelse bygger på ett adventskåseri som jag höll på Svenska Dagbladets ledarsidas julmingel för några veckor sedan.

I tider då allting ska politiseras så borde jag naturligtvis avhålla mig från att politisera julen. Men oavsett vad man tror och tycker finns det ett budskap som vi alla borde försöka ta till oss. Att man trots allt bör vara optimist.

Det är ingen enkel uppgift. När slakten i Aleppo pågår. När människor på en julmarknad i Berlin mördas brutalt i fanatismens namn. När opportunism och populism breder ut sig i det politiska landskapet.

Men det är därför det är nödvändigt. Inte minst då vi hela tiden påminns om att vi inte ens ska vara optimistiska kring julen.

Om man ska tro den populärkulturella och mediala bilden av julen så ska förvisso förväntan – men framförallt ångest och stress - vara svenskarnas huvudsakliga upplevelse av denna hoppets och glädjens högtid.

Julen framställs gärna som en årligen återkommande schemalagd period för själslig späkning. Ett existentiellt svart hål. Eller åtminstone något som bör passera så snabbt som möjligt.

Pådrivna av våra orealistiska förväntningar och ett alltid närvarande självförakt dras vi in i överkonsumtion och frosseri.

Julhandeln slår nya rekord - Det är ditt fel!

Jansons frestelse - Klimatbov eller hälsofara?

Jultomten – Coca Cola-soldat eller CIA-agent?

Vi förväntas ha närmast obeskrivlig ångest över att vi äter för mycket, köper för mycket, dricker för mycket.

Vi ska vara besvikna över ögon som inte tindrar. Eller för att julskinkan inte är tillräckligt ekologisk eller vegansk. I det senare fallet läser jag att en lösning tydligen är att rikta om frosseriet mot ”griljerad kålrot”.

Griljerad kålrot! En sorts julfirandets Marianergrav.

Populärkultur – men även den kommersiella reklamen – talar inte sällan om julen som stress eller existentiell plåga.

I värsta fall dyker det väl upp någon ingift morbror som hävdar att ”en riktig svensk biter inte av snapsen” och kommer ut som Sverigedemokrat lagom till det småvarma.

Ångesten över julen är inget nytt. Vi minns hur det var under Göran Perssons antagligen mer andliga än lekamliga romans med veganismen. Då pressyltan gjorde honom ”betänksam”.

Han kom över det.

Bilden av hur svenskar firar jul i social och andlig misär får mig alltid att tänka på Arthur Schopenhauer.

Vi är dömda till besvikelse eller i bästa fall tristess.

Schopenhauer säger som bekant de mest dystra saker. ”Att leva är att lida”, ”Livet är inte till för att levas, det är till för att uthärdas.” Och så vidare.

Att läsa Schopenhauer är helt enkelt en skamlös flört med ens inre gymnasist.

”Hoppet är förväxlingen mellan önskan om en händelse och dess sannolikhet.”, som han konstaterade i en av sina ljusare stunder.

Samtidigt är Schopenhauers uppfattning att medlidande är vägen till moralen. Och det är ju inte så dumt. Att kunna se sig själv i den andre.

A propos Schopenhauer såg jag för några veckor sedan att just en tysk livsmedelskedja hade undersökt hur vi ser på det här med julen. Det var faktiskt ganska upplyftande läsning. Långt från griljerade kålrötter och klimatångest.

Visst är vi stressade före jul. 55 procent känner stress. Det är något över genomsnittet i undersökta länder.

Men när det väl blir jul är det ändå värt det hela. 92 procent av svenskarna förknippar julen med glädje.

92 procent! Var och en som ägnat sig åt undersökningar vet att det är en mycket hög siffra. 92 procent ser också julen som en möjlighet att umgås med nära och kära.

Nidbilden är fel. Vi har inte ångest. Vi tycker att det här med jul är riktigt trevligt. 95 procent förknippar den med god mat. Resten äter antagligen griljerad kålrot.

Så julens – som vi säger i konsultkretsar - varumärkesplattform lever alltså i allra högsta grad vidare. Julen är glädjens och hoppets högtid. Eller åtminstone glädjens.

I december 2016 tycker jag att den dessutom måste vara hoppets högtid. Mer än på länge.

Vi lever i en tid med utbredd pessimism.

Svensk folket är pessimistiska. Politikerna är pessimistiska. Ledarsidorna är pessimistiska. Realistiska om man frågar dem själva. Inte liberala på rätt sätt om man frågar DNs kultursida.

Den debatten påminner för övrigt väldigt mycket om vår inställning till julen. Liberalismen och julen av idag ställs mot en svunnen storhetstid – då grisfötterna var saftigare, tomten fryntligare, bjällerklangen klarare och Göteborgs-Posten bågnade av så förfinade tankar att den var en varmt omsjungen riksangelägenhet som bara berörde Göteborg.

En tid då pappa verkligen gick ut för att köpa Expressen, missade tomten men fick del av några av de mest skinande principer mänskligheten har skådat.

Nostalgi är som bekant det mest berusande självbedrägeriet.

Grunderna för vår pessimism må vara goda. Men det gör den bara marginellt bättre.

I religiös mening är julen onekligen en magnifik tilldragelse. Ett barn föds för att frälsa hela världen från dess synder. Det är svårslaget. Julen borde därför också vara en högtid av optimism. Och om Bibeln och Lidl har rätt så finns det rimliga skäl för det.

Jag har hela livet varit en sorts skrivbordsoptimist. På alla teoretiska tänkbara plan har jag förstått att mänskligheten ändå lyfts framåt och uppåt. Och då växte jag ändå upp på sjuttiotalet. Då pessimism var statsreligion i de flesta västerländska länder. Och då i synnerhet i Sverige.

I den mån den globala kärnvapenapokalypsen inte skulle innebära slutet, var brutal miljöförstörelse eller total energibrist goda kandidater. Det hela skulle ta slut. Hur var en smakfråga.

Men när man lämnar skrivbordet är det lätt att dras åt det schopenhauerska hållet. De flesta av oss har ett gott väderkorn för bekymmer. Pessimismen är dessutom granne med cynismen och har därmed varit cool i sisådär 2500 år. ”There are bad times just around the corner. We can all look forward to despair”, som den geniale Noel Coward sjunger med sin exakta ironi.

Optimismen kan uppfattas som äppelkindad och lite töntig. Men det är den inte.

I många sammanhang är skepsis eller till och med pessimism en tillgång. Självbedrägerier, dagdrömmar och bristande realism är inget långsiktigt bra förhållningssätt till världen.

Men att vara realist utesluter inte optimismen. Gösta Bohman och Margaret Thatcher var realister i det 1970-tal som jag växte upp i. Men också optimister om att förändring var möjlig och i tron på människans förmåga i ett fritt samhälle.

Det finns ett fint klipp på Ronald Reagan från mars 1975. Han besöker Johnny Carson och har precis avgått som guvernör i Kalifornien.

Detta är ett halvår efter att Richard Nixon tvingats avgå på grund av Watergateskandalen. Ett år efter den första oljekrisen. USA kommer en och en halv månad senare under förnedrande former tvingas lämna Saigon. Det finns mycket att vara pessimistisk kring.

Men inte Ronald Reagan. För honom är glaset inte halvtomt. Det är mer än halvfullt. Det kan dessutom fyllas till bredden.

Denna inställning återkommer hela tiden i hans politiska gärning. Som i installationstalet sex år senare när han i en fantastisk avslutande passage låter talet landa på alla de minnesmärken som finns på The Mall i Washington.

Han avslutar på Arlingtonkyrkogården. Långt bort i fjärran. Och talar om en ung soldat – en Martin Treptow - som ligger där efter att ha mist livet på västfronten 1917.

Reagan avslutar:

”The crisis we are facing today does not require of us the kind of sacrifice that Martin Treptow and so many thousands of others were called upon to make. It does require, however, our best effort and our willingness to believe in ourselves and to believe in our capacity to perform great deeds, to believe that together with God’s help we can and will resolve the problems which now confront us.

And after all, why shouldn’t we believe that? We are Americans.”

Nu är ju många av oss inte amerikaner. Och det går att ha synpunkter på Reagan och storslagenheten i hans ord gör oss kanske lite obekväma.

Men detta med vår vilja att tro på oss själva och att vi kan åstadkomma stora saker är en bra uppmaning också i Sverige 35 år senare.

Eller Gustaf Dalén. För att ta ett svenskt exempel.

Ni känner säkert till historien om denne uppfinnare och entreprenör som gick genom livet med en ständigt optimistisk syn på tillvaron och framtiden.

Hans affärer kraschade. Han förlorade det mesta av sin syn efter en explosion. Men han kom igen. Gång på gång.

När Krugerkraschen raderade ut många svenskars sparande och det fanns goda objektiva skäl att vara pessimist så ska Dalén ha kontaktat firman Sporrong och bett dem göra kavajslagsnålar med budskapet: ”Var optimist”

När han träffade någon olycklig människa på stan så drog han rask fram en pin och satte på kavajslaget. Var optimist!

Reagan och Dalén hade alldeles säkert firat jul med glädje. De hade inte förvånats över att 92 procent av svenskarna gör det samma. Möjligen hade de tyckt att det var en väl låg siffra.

Så ha en riktigt god jul och fira den med hopp och glädje.

Var optimist! Och undvik den griljerade kålroten!