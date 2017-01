Joshua Radin. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani / TT

Den 42-årige Radin har släppt sex album och han fick sitt stora genombrott 2009 med hitlåten "I'd rather be with you". Senast han spelade i Sverige var februari förra året då han gjorde två utsålda spelningar på Södra Teatern. I somras uppträdde han dessutom i "Sommarkrysset" tillsammans med Måns Zelmerlöw.