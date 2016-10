Johansson i konkurrens med Lawrence

Scarlett Johansson ska medverka i filmen "The beautiful and the damned", vars titel är en blinkning till Zelda Fitzgeralds make F Scott Fitzgeralds roman "The beautiful and damned", skriver The Hollywood Reporter.

Johanssons film skiljer sig från Lawrences projekt i det avseendet att den har fått officiellt godkännande av Fitzgeralds dödsbo, som bidragit med transkriptioner från det sanatorium som Zelda Fitzgerald vistades på i slutet av sitt liv.

Som om det inte skulle vara nog är även en tv-serie, betitlad "Z: The beginning of everything", med Christina Ricci i rollen som Zelda Fitzgerald på gång.