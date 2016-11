Johansson – en man för startelvan?

Jaga, slita, springa, tackla, förstöra. Gissningsvis är det svenska verb som täcker in vad det i mångt och mycket kommer att handla om i Paris sent på fredag kväll. Didier Deschamps fransoser är vice Europamästare och därmed per automatik ett av världens starkaste fotbollskollektiv just nu.

Hårt arbete och sträng taktisk disciplin vill förbundskaptenen Janne Andersson alltid ha – mer än någonsin under hans korta tid som landslagsbas gäller det i årets sista tävlingslandskamp.

Och där passar Johansson in med sin fysik och arbetskapacitet.

– Rent taktiskt är det inga konstigheter att komma in i det och lära sig tänket. Jag känner igen det från den svenska kulturen hemma i allsvenskan, säger han efter den första träningen med landslaget under Anderssons ledning.

Förbundskaptenen har visat att han inte är rädd för att kasta in spelare med ringa blågul erfarenhet trots svårt motstånd. Mot Nederländerna i kvalstarten satsade han på både Alexander Fransson och Marcus Rohdén på mittfältet.

Jakob Johansson var skrällen när truppen togs ut. Nu kan han bli det när laget tas ut.

På tisdagens träning i Marbella spelade Johansson med Albin Ekdal på det centrala mittfältet. Vad det betyder återstår att se, men det var en antydan om att Janne Andersson och teamet runt förbundskaptenen ville få en färsk bild av vilken nivå Jakob Johansson ligger på just nu.

Han har bara spelat tre landskamper, samtliga på vinterturnéer, men samstämmiga rapporter talar om en spelare som tagit kliv med AEK Aten i grekiska ligan.

Det håller han själv med om.

– Jag tycker att jag utvecklat flera delar i mitt spel, kanske främst med bollen. I klubblaget har vi ganska mycket boll och det är tryggheten med bollen jag utvecklat mest. Jag är lite bekvämare i min roll.

Den förväntade matchbilden på Stade de France borde passa honom, tror Johansson.

– Mina styrkor är först och främst defensiva och mot Frankrike borta så faller det sig väl naturligt att vi kommer att få jobba mycket med försvarsspelet. De har världsspelare på varje position.

– På så sätt är det ingen nackdel för mig.

Johansson konkurrerar främst med Oscar Hiljemark. Oavsett vem som spelar väntar möten med Paul Pogba.

– Så är det. Han är en fantastisk spelare, fysiskt stark och väldigt teknisk. En utmaning, så klart. Men det är hela det franska laget så det är en utmaning för oss alla.

TT: Vad talar för er?

– Kollektivet. Historiskt sett är vi ofta väldigt bra som "underdogs" och när folk inte tror att Sverige ska lyckas kliver man fram som lag, som grupp.