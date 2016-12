Johan Lundberg: Som man ropar får man svar

Foto: Andrew Harnik / TT

”Det är nästan ofattbart hur så många filmmakare kan tänka på ingenting – bli inspirerade av ingenting – ingenting, ingenting, ingenting – annat än sådant som representationspolitik, performativitet, genus, ras, queerteori. Det måste väl finnas några andra ämnen, i världen utanför eller i deras inre liv, som kan gestaltas på bioduk eller dataskärm. Graden av konformism är oroande. Kultureliten borde uppröras snarare än lugnas av den.”

Denna slutsats dras av Wall Street Journal-skribenten Sohrab Ahmari, efter att ha begivit sig ut i Londons kulturvärld för att studera trender inom centrala delar av konstetablissemanget. Allt presenterat i den nyligen utgivna boken ”The new philistines. How identity politics disfigure the arts” (Biteback Publishing).

Philistine brukar väl översättas med ungefär borgarbracka. Uttrycket slog i engelskan igenom med Matthew Arnolds inflytelserika bok ”Culture and anarchy” (1869), vilken med sin tilltro till kulturtraditionens förmåga att förändra människan, kommit att bli ett rött skynke för de senaste decenniernas vänsterorienterade kulturrelativister. Den borgarklass som Arnold hånade för dess nyttobaserade syn på konst och som han menade saknade estetisk sensibilitet, har alltså återuppstått – nu med vänsterpolitiska förtecken.

Annons X

Just ordet philistines etymologi diskuteras förvisso inte av Ahmari, som däremot visar hur identitetspolitikens syn på kultur som primärt sett ett medel för att förändra samhället i påstått normkritisk riktning har fått en rad problematiska följder. Normkritiken har blivit en ny norm, som befriad från akademisk jargong satt sin prägel på allt från modetidningar till nöjesjournalistik och reklamkampanjer.

Men frågan är vad som händer med ett samhälle, när det domineras av en ideologi som så tydligt går på tvärs mot idén om universella rättigheter och som därtill poängterar vissa samhällsgruppers historiska skuld och kollektiva roll som förtryckare; och andra gruppers kollektiva lidanden och roll som offer?

När ett samhälle endast belönar förfäktandet av gruppidentitet, och målar upp den historiska kulturutvecklingen och nutiden i termer av ett krig mellan kollektiva identiteter, så är det – påpekar Ahmari – logiskt att de som känner lojalitet med kollektiv som bespottas vill ha sin del av den identitetspolitiska kakan. Och en sådan potent form av alternativ identitetspolitik går under beteckningen vit nationalism.

Som man ropar får man svar. Och svaren på det identitetspolitiska gapandet heter Donald Trump, Marine Le Pen, Victor Orbán.

På sikt innebär denna utveckling ett hot mot den liberala demokratin, vilken har som förutsättning att invånarna betraktas som individer med samma rättigheter och skyldigheter oberoende av kollektiv tillhörighet. Men den innebär också, fruktar jag, ett hot såväl mot ett blomstrande kulturliv som mot humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Ty som en följd av de identitetspolitiska idéernas spridning har ju populistiska politiker i viss mån rätt när de hävdar att det finns ett etablissemang uppbyggt kring idéer som saknar förankring i folkdjupen och som många upplever sig inte kunna kritisera på annat sätt än med valsedeln.

Och när väl den sistnämnda gruppens representanter kommer till makten, är det inte minst symbolpolitik som deras väljare förväntar sig: att man släcker ner den akademiska forskning och den kulturverksamhet som finansieras med skattemedel från människor som helt enkelt ledsnat på att skuldbeläggas för illdåd utförda för hundratals år sedan av personer som man inte har några som helst kopplingar till. Människor som förlorat jobben, men upplever hur de bara bespottas av den vänster som tidigare stött dem.

Inom kulturvärlden och den akademiska världen agerar man just nu dessvärre på ett sätt som innebär att man gräver sin egen grav.

JOHAN LUNDBERG är kulturskribent och docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.