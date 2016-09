Jöback redo för "Fantomen" på Cirkus

Peter Jöback. Foto: Nora Lorek/TT

"The phantom of the opera" är en av musikalhistoriens absolut största succéer med en rad rekord både på Broadway och West End. I Sverige visades den under sex år på Oscarsteatern men det börjar bli länge sedan – den sista föreställningen ägde rum för 21 år sedan.

Nu är dock musikalen tillbaka på svensk mark med en riktigt tung ensemble. Fantomen spelas av Peter Jöback, en roll han tidigare har gjort i både London och New York, och Christine spelas av Emmi Christensson, en roll hon gjort i London under två år.

– Det känns jättekul att få göra den i Sverige, det är något jag har drömt om sedan jag var liten. Jämfört med London så är det ganska liktmen det är ändå en helt ny produktion, så man hittar ändå nya saker när man gör den igen. Och så är det ju språket då, det är den stora skillnaden, säger Emmi Christensson.

Att plötsligt göra en roll som sitter i ryggmärgen på ett nytt språk har inte varit helt problemfritt för de båda huvudrollsinnehavarna.

– Det har hänt att jag kört en hel scen på engelska och alla bara har tittat på mig och "du vet att vi är i Sverige nu". Men jag hoppas att det inte händer på premiären, det känns som att det sitter nu, säger Peter Jöback och skrattar.

Han har tidigare hyllats för att ha lyckats göra Fantomen mer sårbar och berättar att han kan dra paralleller mellan rollfiguren och sitt eget liv.

– Jag hade vissa grejer i min uppväxt som gjorde att jag blev arbetsnarkoman under många år, jag försökte fly. Även att komma ut som gay var en stor grej för mig, det var som att jag hade burit en mask. Så jag kan känna igen mig. Men när jag jämför mig med honom så tänker jag att när han valde mörkret så valde jag ljuset, säger Peter Jöback.

Hans tolkning hyllas också av regissören Arthur Massella, som tidigare satt upp "The phantom of the opera"-föreställningar över hela världen.

– Han tillför den här rollen saker som få Fantomer jag jobbat med har klarat av att göra. Han är sexig, charmig, farlig och sårbar. Han har allt man kan önska, säger han om Peter Jöback.

"The phantom of the opera" spelas på Cirkus till och med april nästa år.