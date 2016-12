Jinder: "'Musikhjälpen' blir otroligt"

I kväll klockan åtta stängs dörren till glasburen på stortorget i Örebro om programledartrion Kodjo Akolor, Josefine "Little Jinder" Jinder och "Howlin'" Pelle Almqvist. I en vecka ska de tillsammans med lyssnare och tittare samla in pengar till förmån för årets tema "barn i krig har rätt att gå i skolan".

Med bara timmar kvar är Josefine Jinder peppad på uppgiften. Dels på den personliga resan, men också på att träffa alla som engagerar sig och på att få fördjupa sig i temat.

Anledningen till att hon tackade ja till programledarjobbet är att det "är som klippt och skuret" för henne.

– Dels är det mycket musik, plus den tekniska biten med att sända radio som jag tycker är skitrolig. Och jag pratar ändå oavbrutet i vanliga fall, säger hon.

"Musikhjälpens" programledare sänder radio dygnet runt och äter ingen fast föda under de sex dygnen i glasburen. Då är det ingen nackdel att, som Josefine Jinder, ha turnerat en hel del. Med tre album i ryggen ("Break up" 2013, "Little Jinder" 2014 och "Allting suger" 2016) är hon van vid oregelbundenheten och "har inga problem med att inte sova och sådant".

Men det är inte bara de inlåsta programledarna som engagerar sig i programmet. Och det är det, tillsammans med det maxade innehållet, som är "Musikhjälpens" storhet, tror Jinder.

– Alla får vara med och delta, och folk känner att de kan vara delaktiga. Det är ett tema som man kan relatera till och känna någonting inför, samtidigt som det är extremt mycket underhållning. Tittar man på "Musikhjälpen" en kvart har du kanske sett en artist du gillar prata med en svinintressant person och hört en politiker få stå till svars. Det är en otroligt hög underhållningsnivå där alla kan vara med.