Jim Carrey i kannibalfilm

– Jag sade till honom: "Jim, har du någonsin tidigare gjort en film utan att säga ett enda ord?", säger Ana Lily Amirpour på filmfestivalen i Venedig.

Hon är av iranskt ursprung, men är född i USA. Härom året gjorde hon succé med sin svartvita vampyrfilm "A girl walks home alone at night", gjord i USA men på persiska. Den nya filmen utspelas i ett USA där oönskade människor stängs in i ett ökenområde, där olika grupper nu har bosatt sig.

En av grupperna är ett gäng kannibaler, en annan en sektliknande församling ledd av Keanu Reeves. Och mellan dessa vandrar huvudpersonen, spelad av Suki Waterhouse, sedan hon hos kannibalerna fått se både en av sina armar och ett av sina ben bli grillmiddag.

Annons X

Vandrar gör också den luggslitne eremiten.

– Han har inte många scener, men han är oerhört viktig för storyn. Han är själen, han är vänligheten. Han ser ut som den hemlöse vi alla möter i gatuhörnet och som vi inte tittar på. Och någon som Jim känner igen sig i detta. Vi tittar på honom som megakändis, men vi ser honom ändå inte som den person han är, säger Ana Lily Amirpour.

Suki Waterhouse sticker inte under stol med att rollen i "The bad batch" var tuff.

– Det är det hårdaste jag någonsin har gjort. Jag är en tjej från England, jag är inte van vid sådana här roller. Och jag var skräckslagen rakt igenom hela inspelningen.