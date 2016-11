Jesper fick lämna "Idol"

Jesper Petersson verkade långt ifrån förstörd av att behöva lämna programmet. Han såg i stället positivt på hela upplevelsen och tog fasta på vad han kommer att ta med sig från programmet:

– Jag har lärt mig så mycket om att göra tv, jag har träffat fantastiska människor som jag aldrig skulle ha träffat annars. Sannolikheten att jag hade träffat Liam utanför programmet är ju så liten. Men han är en helt fantastisk människa.

På frågan om varför det var just han som åkte ur denna vecka var svaret kort och tydligt:

– Det är för att alla var bäst i kväll. Alla levererade på topp.

Med bara veckor kvar till den stora finalen i Globen har konkurrensen i "Idol" blivit stenhård. I veckans fredagsfinal fick juryn, som mottog hård kritik för sina utlåtanden förra veckan, nästan anstränga sig för att hitta någonting negativt att anmärka på i deltagarnas uppträdanden.

Kvällens två utropstecken var Oskar Häggström och Rebecka Karlsson. Veckans tema var kärlek och deltagarna skulle tillägna sina två låtval till någon speciell i deras liv respektive till sina fans.

Häggström sjöng countrybandet Rascal Flatts låt "What hurts the most" till sin mor som kämpat mot cancer i flera års tid.

Efter uppträdandet flödade tårarna, från Oskar Häggströms ögon, från jurymedlemmarnas ögon och även från programledaren Pär Lernströms ögon.

– Jag skulle nog säga att det var ett av dina bästa framträdanden. Du har en självsäkerhet i kväll som jag inte har sett hos dig tidigare, sade Nikki Amini till Oskar Häggström.

Rebecka Karlssons tolkning av Céline Dions "All by myself" togs också emot med vidöppna armar av en imponerad jury.

– Jag har aldrig sett någonting liknande. Det var världsklass, sade Quincy Jones III.

– Du sjunger den här låten bättre än vad Céline Dion gör just nu, sade Fredrik Kempe.