the General Motors plant where Chevrolet Sonics, Cadillac SRXs and Captiva SUVs are assembled in Ramos Arizpe, Mexico. Foto: Adriana Gomez Licon

Vad är kausalitet och vad är korrelation? Det tycks mig vara en av de mest betydelsefulla och minst analyserade frågeställningarna i amerikansk politik just nu.

Jag är just nu i den amerikanska huvudstaden och Washington Post publicerade härom dagen en artikel med detta budskap:

White Americans without a college degree are becoming more likely to die in middle age, reversing decades of progress toward better health.

Annons X

Researchers first noticed this worrisome trend last year. They pointed to increases in opioid abuse, obesity and suicide among the causes of death, but what caused these increases has remained something of a mystery.

This week, a pair of economists have advanced a new theory. They suggest that, for many workers, a major shift in the structure of the U.S. economy may have been fatal.

The researchers, Justin Pierce and Peter Schott, found evidence that trade with China has resulted in greater rates of suicide and poisonings (including fatal drug overdoses) after 2000, when President Clinton and Republican lawmakers allowed a major increase in imports.

Pierce and Schott suggest that as competition with Chinese manufacturing forced U.S. factories to close, many of the Americans who were laid off never got their lives back together. Instead, they fell into depression or addiction. White adults, in particular, suffered from the change in policy.

Det som stör mig är den mjuka övergång som markeras med orden ”has resulted”.

Det skulle innebära att man kan peka på kausalitet. Jag är ganska övertygad om att det rör sig om korrelation.

I de områden av USA som anses drabbade av handeln har det under mycket lång tid funnits andra, mycket grava sociala problem. De beskrivs väl av J D Vance i årets verkliga amerikanska politiska bestseller ”Hillbilly Elegy”.

Har de problemen förorsakats av företagsnedläggningar? Kanske det. Men här finns också andra faktorer som spelat stor roll.

Det handlar om de gamla amerikanska fackförbundens destruktiva roll i den amerikanska ekonomin.

Redan när jag bodde i USA på 70-talet och än mer när jag bodde här på 80-taket var det uppenbart att industrin flydde de delstater där industrifacken hade en stark roll.

Det var dessa fackförbunds syndaregister som blev så uppenbart i den stora krisen 2009. Här kan man jämföra med hur IF Metall i Sverige hanterade samma utmaning.

En annan aspekt som jag är övertygad om spelat en kanske viktigare roll än handeln är teknikutvecklingen. Hur betydelsefull har den varit för att ”slå ut” företag och jobb?

USA står nu inför vad som kan vara en för landet och världsekonomin mycket destruktiv fas där Adam Smith ersatts av Jean-Baptiste Colbert och dennes merkantilism.

Ekonomer som inte funderat färdig om vad som är kausalitet och vad som är korrelation bär en del av ansvaret för det elände som sannolikt väntar.