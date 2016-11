Jazzpianisten Mose Allison död

Allison startade sin karriär som jazzpianist, men vann också hyllningar för sin röst, med en repertoar som var svår för skivbolagen att klassificera, med allt från delta blues till bebop och tidig amerikansk pop.

Allison själv vägrade bli kategoriserad. Hans musik har inspirerat många blues- och rockartister. Storheter som The Clash, The Who, Elvis Costello, Van Morrison och många andra har gjort covers på hans låtar, skriver Rolling Stone.

"Parchman Farm" och "Young man blues" tillhör hans signaturlåtar.

Allison föddes i Mississippideltat och började spela piano vid fem års ålder. 1956 flyttade han till New York och inledde sin karriär som musiker. Året efter släpptes hans första album, "Back country suite". Hans sista album kom 2015, "Mose Allison american legend, Live in California". Det spelades in redan 2006.